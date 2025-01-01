Tất cả địa điểm
Công việc Điện/Tự động hoá

-

Có 1,160 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PNK
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH PNK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Còn 5 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 32 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD
Casla Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nam Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm MDA E&C Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu
MDA E&C Co.,ltd
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 12/09/2025
Đà Nẵng Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Nam Định Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 17 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Theta Engineering
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH Theta Engineering làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Theta Engineering
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH TINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 11/09/2025
Kiên Giang Hải Phòng Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRẦN PHÚ
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRẦN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRẦN PHÚ
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng điện Thăng Long
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng điện Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng điện Thăng Long
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Kỹ sư cơ điện Tập đoàn Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Eurowindow Holding
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty CP thiết bị Điện - Điện tử Hyundai Thành Công Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu Công ty CP thiết bị Điện - Điện tử Hyundai Thành Công Global
14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG MỸ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH DONG HUI làm việc tại Bắc Giang thu nhập 19 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DONG HUI
19 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 14 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty CP Chứng khoán SSI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Chứng khoán SSI Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần bao bì nhựa Thái An làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần bao bì nhựa Thái An
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Vĩnh Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vĩnh Quang
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VVT
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng VNT Việt Nam làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng VNT Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN PHÒNG SẠCH ANH KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN PHÒNG SẠCH ANH KHANG
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH HANA E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công ty TNHH HANA E&C
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Kansai Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Kansai Vina
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN SOHANCO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN SOHANCO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ kỹ thuật Omega Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ kỹ thuật Omega Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 10 - 12 Triệu Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện MetaHaus làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu MetaHaus
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Vietsol
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần VPMILK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG làm việc tại Cao Bằng thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA làm việc tại Ninh Bình thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

Việc làm tự động hóa tại Việt Nam đang chứng kiến nhu cầu tuyển dụng lớn, đặc biệt tại các thành phố như Hà Nội, TP.HCM. Với mức thu nhập từ 10.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, lĩnh vực này mang lại cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho những ai đam mê và có chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật tự động.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Tự động hoá

Trong bối cảnh công nghiệp hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng trong ngành Điện/Tự động hóa cũng ngày càng tăng cao. Với vai trò quan trọng trong việc vận hành, tối ưu hóa quy trình sản xuất, các kỹ sư, chuyên viên trong lĩnh vực này đang rất được săn đón. Các doanh nghiệp sản xuất lớn, đặc biệt là trong ngành xi măng, thép hay chế tạo robot, liên tục tìm kiếm nguồn nhân lực với số lượng lớn để đảm bảo sự vận hành tự động của toàn bộ nhà máy, tối ưu hóa hiệu suất lao động và giảm thiểu chi phí.

Các vị trí tuyển dụng phổ biến bao gồm kỹ sư tự động hóa, kỹ sư điện công nghiệp và kỹ thuật viên bảo trì hệ thống. Các ứng viên sẽ đảm nhiệm các công việc như thiết kế, lắp đặt, lập trình và bảo trì hệ thống tự động hóa nhằm đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra trơn tru, hiệu quả.

Cùng với mức độ cạnh tranh trong ngành, nhiều công ty đã đưa ra các gói đãi ngộ hấp dẫn cùng môi trường làm việc chuyên nghiệp để thu hút ứng viên chất lượng cao. Những tin tuyển dụng việc làm Tự động hóa vì thế luôn là cơ hội lớn cho những ai có chuyên môn và đam mê trong lĩnh vực này.

Kỹ sư tự động hóa có vai trò quan trọng trong việc vận hành, tối ưu hóa quy trình sản xuất
Kỹ sư tự động hóa có vai trò quan trọng trong việc vận hành, tối ưu hóa quy trình sản xuất

2. Mức lương trung bình của việc làm Tự động hoá

Mức lương đối với việc làm Tự động hóa hiện nay có sự chênh lệch rõ rệt, phụ thuộc vào vị trí và kinh nghiệm của nhân sự. Do đặc thù yêu cầu kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật cũng như kỹ năng thực hành, thu nhập trung bình của ngành này có thể dao động từ 10.000.000 - 35.000.000 VNĐ mỗi tháng. Dưới đây là bảng phân loại mức lương phổ biến của một số ngành Điện/Tự động hóa.

Việc làm Tự động hóa

Mức lương dao động (VNĐ/ tháng)

Kỹ thuật viên vận hành

10.000.000 - 15.000.000

Kỹ thuật viên bảo trì

12.000.000 - 18.000.000

Kỹ sư điện tự động hóa

15.000.000 - 25.000.000

Kỹ sư tự động hóa

20.000.000 - 35.000.000

Mức lương ở bảng trên có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô công ty, khu vực làm việc và mức độ chuyên môn hóa trong từng vị trí công việc.

3. Những việc làm Tự động hoá phổ biến nhất

Trong ngành Điện/Tự động hóa, các vị trí công việc phổ biến thường xoay quanh vai trò kỹ thuật - vận hành, những người thường có nhiệm vụ duy trì, cải tiến hệ thống tự động của doanh nghiệp. Cùng điểm qua một số việc làm phổ biến trong lĩnh vực Điện/Tự động hóa.

3.1. Kỹ sư tự động hóa

Kỹ sư tự động hóa chịu trách nhiệm thiết kế, lập trình và tối ưu hóa các hệ thống tự động trong dây chuyền sản xuất. Họ tham gia vào việc phân tích, triển khai cũng như giám sát quá trình hoạt động của máy móc, đảm bảo sự ổn định và hiệu suất tối đa cho nhà máy. Đây là việc làm Tự động hóa đòi hỏi ứng viên phải có khả năng phân tích các chi tiết kỹ thuật của máy móc, đồng thời hiểu biết sâu rộng về các hệ thống điều khiển.

3.2. Kỹ sư điện tự động hóa

Kỹ sư điện tự động hóa tập trung vào việc thiết kế, bảo trì các hệ thống điện trong các dây chuyền tự động. Họ phải am hiểu cả về điện lẫn tự động hóa để có thể xử lý các sự cố kỹ thuật, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất vận hành. Vị trí này thường đòi hỏi kỹ năng phân tích và tư duy logic cao để có thể đưa ra những quyết định điều chỉnh, nâng cấp hệ thống theo yêu cầu sản xuất.

3.3. Kỹ thuật viên bảo trì

Kỹ thuật viên bảo trì là người trực tiếp giám sát, kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị tự động để đảm bảo chúng hoạt động ổn định. Họ cũng chịu trách nhiệm phát hiện và khắc phục các sự cố, giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của máy móc. Vị trí này phù hợp với những người có tính kiên trì, tỉ mỉ và kiến thức chuyên môn sâu về kỹ thuật để đáp ứng được yêu cầu bảo trì chính xác, hiệu quả.

3.4. Kỹ thuật viên vận hành

Kỹ thuật viên vận hành là người trực tiếp điều khiển, giám sát hoạt động của các hệ thống tự động hóa. Họ cần có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sử dụng các phần mềm điều khiển, đồng thời biết cách xử lý sự cố phát sinh trong quá trình vận hành. Bên cạnh đó công việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng làm việc độc lập.

Việc làm ngành Tự động hóa rất đa dạng, mỗi vị trí đều có yêu cầu chuyên môn và đặc thù riêng
Việc làm ngành Tự động hóa rất đa dạng, mỗi vị trí đều có yêu cầu chuyên môn và đặc thù riêng

4. Hình thức tuyển dụng việc làm Tự động hoá nhiều

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Tự động hóa hiện nay rất linh hoạt nhằm thu hút nhân sự ở nhiều cấp độ khác nhau. Các doanh nghiệp liên tục tạo cơ hội cho những ứng viên tiềm năng từ vị trí thực tập sinh đến kỹ sư giàu kinh nghiệm. Cùng điểm qua các hình thức tuyển dụng thường gặp nhất sau:

4.1. Tuyển dụng thực tập sinh Điện/Tự động hóa

Tuyển thực tập sinh là hình thức phổ biến nhằm tìm kiếm, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, vừa học vừa làm trong môi trường thực tế. Các thực tập sinh sẽ được hướng dẫn chi tiết cũng như có cơ hội tham gia vào các dự án nhỏ, giúp họ dần tiếp cận và làm quen với quy trình tự động hóa trong sản xuất.

4.2. Tuyển dụng kỹ sư Điện/Tự động hóa mới ra trường

Với mong muốn tạo cơ hội việc làm cho các kỹ sư trẻ có kiến thức nền tảng lý thuyết vững chắc, nhiều công ty tuyển dụng kỹ sư Điện/Tự động hóa vừa mới tốt nghiệp. Những ứng viên này được kỳ vọng có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi để bổ sung kỹ năng thực tế, từ đó đóng góp vào các dự án phát triển hệ thống tự động hóa của công ty.

4.3. Tuyển dụng kỹ sư Điện/Tự động hoá yêu cầu kinh nghiệm

Các vị trí việc làm Tự động hóa yêu cầu kinh nghiệm thường dành cho những ứng viên đã có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện/tự động hóa. Những ứng viên này thường được giao nhiệm vụ quan trọng hơn, đòi hỏi khả năng quản lý dự án và giải quyết các vấn đề phức tạp. Với vị trí này, kinh nghiệm thực tiễn chính là yếu tố then chốt giúp họ nhanh chóng thích nghi và nâng cao hiệu suất làm việc.

4.4. Tuyển dụng kỹ sư Điện/Tự động hoá không cần kinh nghiệm

Ngoài các hình thức trên, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng kỹ sư Điện/Tự động hóa không yêu cầu kinh nghiệm nhằm tạo cơ hội phát triển cho người mới. Các công ty sẽ có lộ trình đào tạo chuyên sâu giúp những ứng viên này dần tích lũy kiến thức và kỹ năng cần thiết để theo đuổi sự nghiệp lâu dài trong ngành.

Nhiều doanh nghiệp tuyển thực tập sinh kỹ sư tự động hóa với mong muốn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai
Nhiều doanh nghiệp tuyển thực tập sinh kỹ sư tự động hóa với mong muốn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Tự động hoá nhiều

Việt Nam đang trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho việc làm Tự động hóa tăng, đặc biệt tập trung nhiều tại các thành phố lớn và khu công nghiệp trọng điểm.

5.1. Tuyển dụng việc làm Điện/Tự động hóa tại Hà Nội

Là trung tâm kinh tế lớn ở miền Bắc, Hà Nội có nhu cầu cao về nhân lực Điện/Tự động hóa nhờ vào sự phát triển của các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, đặc biệt là các vị trí liên quan đến tự động hóa sản xuất, quản lý hệ thống điện. Theo một khảo sát gần đây, số lượng tin tuyển dụng cho các vị trí liên quan đến Điện/Tự động hóa tại Hà Nội lên đến hàng nghìn tin, cho thấy nhu cầu nhân lực lớn của thị trường.

5.2. Tuyển dụng việc làm Điện/Tự động hóa tại TP.HCM

TP HCM là đầu tàu kinh tế phía Nam, ở đây có sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất. Các công việc trong ngành Điện/Tự động hóa tại TP.HCM thu hút lượng lớn ứng viên bởi có đến hàng nghìn tin tuyển dụng mỗi năm từ các công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo. Các vị trí kỹ sư tự động hóa, kỹ thuật viên bảo trì hay vận hành dây chuyền tự động đều được săn đón, nhằm đáp ứng sự phát triển của ngành công nghiệp hóa toàn diện.

5.3. Tuyển dụng việc làm Điện/Tự động hóa tại Đà Nẵng

Đà Nẵng, với vị thế là trung tâm công nghiệp miền Trung, cũng có nhu cầu tuyển dụng việc làm Tự động hóa ngày càng tăng cao. Các khu công nghiệp, doanh nghiệp chế biến, sản xuất tại đây luôn cần đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên giỏi để đảm bảo quá trình vận hành cũng như bảo trì thiết bị. Dù không có quá nhiều tin tuyển dụng như ở Hà Nội hay TP HCM, thị trường việc làm Điện/Tự động hóa ở Đà Nẵng vẫn tạo ra nhiều cơ hội cho những ai muốn làm việc tại miền Trung.

5.4. Tuyển dụng việc làm Điện/Tự động hóa tại Cần Thơ

Cần Thơ, trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư Điện/Tự động hóa tại Cần Thơ tập trung vào các lĩnh vực như tự động hóa tưới tiêu, chế biến nông sản. Mặc dù số lượng tin tuyển dụng chưa bằng các thành phố lớn nhưng cơ hội việc làm tại Cần Thơ đang dần mở rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

5.5. Tuyển dụng việc làm Điện/Tự động hóa tại Bình Dương

Bình Dương là một trong những khu vực phát triển mạnh về công nghiệp ở phía Nam, với các khu công nghiệp lớn, hiện đại. Nhờ vậy, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Bình Dương cho vị trí Điện/Tự động hóa luôn ở mức cao, đặc biệt là các vị trí liên quan đến bảo trì, vận hành dây chuyền tự động. Theo các nền tảng tuyển dụng, hàng trăm công việc trong lĩnh vực này được đăng tuyển mỗi năm tại Bình Dương, tạo ra cơ hội việc làm rộng mở cho nhân lực tay nghề cao trong ngành Điện/Tự động hóa.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Tự động hóa tập trung nhiều tại các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Tự động hóa tập trung nhiều tại các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Tự động hoá

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, các nhà tuyển dụng thường đưa ra những yêu cầu nhất định đối với các ứng viên ứng tuyển việc làm Tự động hóa. Dưới đây là một số yêu cầu tiêu biểu:

  • Hiểu biết về máy móc và cách vận hành thiết bị: Ứng viên cần nắm rõ nguyên lý hoạt động của máy móc tự động, các hệ thống dây chuyền, cũng như cách điều khiển, vận hành chúng hiệu quả, an toàn.

  • Biết quan sát, phân tích hoạt động của thiết bị: Ứng viên cần có kỹ năng quan sát và phân tích chi tiết để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của thiết bị, từ đó đưa ra giải pháp kịp thời để tránh gián đoạn sản xuất.

  • Đã từng làm các công việc có tính chất tương tự: Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tự động hóa sẽ là một điểm cộng lớn, giúp ứng viên dễ dàng thích nghi với quy trình sản xuất và nâng cao năng suất lao động.

  • Ưu tiên ứng viên đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng về các ngành kỹ sư, cơ khí,...: Các nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên phải tốt nghiệp từ các ngành có liên quan nhằm đảm bảo nền tảng kiến thức chuyên môn cũng như khả năng thích nghi nhanh với công việc.

Ngoài ra, tùy thuộc vào từng vị trí việc làm Tự động hóa cụ thể, nhà tuyển dụng có thể yêu cầu thêm các kỹ năng sau:

  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế lớn, đặc biệt là đối với các dự án quốc tế.

  • Kỹ năng quản lý: Khả năng quản lý dự án, phân công công việc và theo dõi tiến độ.

  • Kiến thức về an toàn: Hiểu biết về các quy định an toàn trong sản xuất và vận hành máy móc.

Để ứng tuyển việc làm tự động hóa, ứng viên cần có hiểu biết về các nguyên lý hoạt động cũng như cách vận hành hiệu quả, an toàn hệ thống máy móc tự động
Để ứng tuyển việc làm tự động hóa, ứng viên cần có hiểu biết về các nguyên lý hoạt động cũng như cách vận hành hiệu quả, an toàn hệ thống máy móc tự động

Ngành tự động hóa đang mở ra vô số cơ hội việc làm hấp dẫn với mức lương cạnh tranh từ 10.000.000 - 35.000.000 VNĐ mỗi tháng, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp hiện đại của Việt Nam. Tuy nhiên, các vị trí trong lĩnh vực này không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn yêu cầu kỹ năng thực tiễn cao. Do vậy, ứng viên cần chuẩn bị thật tốt để tận dụng cơ hội nghề nghiệp đầy tiềm năng này.