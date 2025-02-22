Tuyển Thợ điện Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Phavico làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn An lạc - Xã Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế hệ thống thiết bị điện trong điện văn phòng,thiết bị điện nhà xưởng và dây truyền sản xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam:=<35 tuổi

Có bằng nghề điện công nghiệp trở lên

Có kinh nghiệm làm trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi

Tại Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Phavico Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng cạnh tranh

Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13

Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN…

Chế độ du lịch hàng năm trong nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Phavico

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.