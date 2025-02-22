Tuyển Thợ điện Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Phavico làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Phavico
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Thôn An lạc
- Xã Trưng Trắc
- Huyện Văn Lâm
- Tỉnh Hưng Yên, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế hệ thống thiết bị điện trong điện văn phòng,thiết bị điện nhà xưởng và dây truyền sản xuất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam:=<35 tuổi
Có bằng nghề điện công nghiệp trở lên
Có kinh nghiệm làm trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi
Có bằng nghề điện công nghiệp trở lên
Có kinh nghiệm làm trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi
Tại Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Phavico Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương, thưởng cạnh tranh
Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13
Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN…
Chế độ du lịch hàng năm trong nước.
Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13
Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN…
Chế độ du lịch hàng năm trong nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Phavico
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI