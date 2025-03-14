Tuyển Thợ điện Heritage LINE Co., Ltd làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Điện trưởng chịu trách nhiệm và vận hành hệ thống điện, nước, điều hòa cho toàn tàu du lịch 5 Sao

Kiểm tra và bảo trì: thiết bị nhà bếp, quầy bar, lắp đặt thiết bị phòng giặt và hệ thống thang máy vận chuyển thực phẩm (nếu xảy ra)

Gửi yêu cầu phụ tùng tha thế tới Kỹ sư trưởng, giám đốc kỹ thuật sau khi thảo luận với máy trưởng và thường xuyên có các phụ tùng thay thế cần thiết trong kho.

Bảo quản các vật tư, dụng cụ và phụ tùng thay thế.

Thông báo sớm nhất các vấn đề về kỹ thuật có thể xảy ra trong tương lai gần.

Kết hợp với máy trưởng thường xuyên kiểm tra hệ thống báo cháy tự động và hệ thống đèn sự cố.

Điện trưởng phải tuân theo SOP bởi phòng kỹ thuật.