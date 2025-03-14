Tuyển Thợ điện Heritage LINE Co., Ltd làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại Heritage LINE Co., Ltd
- Tiền Giang: CẢNG DU THUYỀN MỸ THO, Hoàng Sa, Phường 4, Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Điện trưởng chịu trách nhiệm và vận hành hệ thống điện, nước, điều hòa cho toàn tàu du lịch 5 Sao
Kiểm tra và bảo trì: thiết bị nhà bếp, quầy bar, lắp đặt thiết bị phòng giặt và hệ thống thang máy vận chuyển thực phẩm (nếu xảy ra)
Gửi yêu cầu phụ tùng tha thế tới Kỹ sư trưởng, giám đốc kỹ thuật sau khi thảo luận với máy trưởng và thường xuyên có các phụ tùng thay thế cần thiết trong kho.
Bảo quản các vật tư, dụng cụ và phụ tùng thay thế.
Thông báo sớm nhất các vấn đề về kỹ thuật có thể xảy ra trong tương lai gần.
Kết hợp với máy trưởng thường xuyên kiểm tra hệ thống báo cháy tự động và hệ thống đèn sự cố.
Điện trưởng phải tuân theo SOP bởi phòng kỹ thuật.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chứng chỉ thợ điện
Kinh nghiệm làm việc trên tàu khách tối thiểu 3 năm
Vận hành, sửa chữa điện và hệ thống
Anh ngữ - Căn bản
Chứng chỉ theo yêu cầu của Bộ Giao Thông Vận Tải (Hộ chiếu, chứng chỉ ATCB, Bơi lội, Chứng chỉ nghiệp vụ du lịch, chứng chỉ chuyên môn thợ điện)
Tại Heritage LINE Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Heritage LINE Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI