Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP

Thợ điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Cụm Công nghiệp Việt Nhật, Hiệp Hoà, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

• Trực tiếp lắp đặt, đấu nối mạch điện, hệ thống điện và các thiết bị điện theo hướng dẫn và yêu cầu của người phụ trách trực tiếp
• Thực hiện kiểm tra, hiệu chỉnh và kiểm thử hoạt động của các thiết bị
• Viết báo cáo chi tiết, ghi nhận các vấn đề phát sinh và kết quả kiểm tra cho người phụ trách trực tiếp.
• Tham gia công tác bảo hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị điện cho khách hàng sau bán hàng.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
• Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn điện và an toàn lao động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Điện công nghiệp, Điện dân dụng hoặc các chuyên ngành liên quan.
• Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm ở vị trí thợ điện, ưu tiên kinh nghiệm lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện công nghiệp/dân dụng.
• Có kiến thức vững chắc về các quy trình lắp đặt, đấu nối điện, các tiêu chuẩn an toàn điện.
• Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật điện.
• Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với kinh nghiệm và tay nghề (thỏa thuận khi phỏng vấn).
• Chính sách chung:
o Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
o Thưởng các ngày lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác của công ty.
• Các hoạt động khác:
o Cơ hội được làm việc với các thiết bị và công nghệ điện tiên tiến.
o Tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề.
o Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tôn trọng, đề cao sự hợp tác.
o Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Một phần lô CN-02, CCN Việt Nhật, Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tho-dien-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-bac-giang-job356122
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Tuyển Thợ điện Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Hạn nộp: 14/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP
Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP
Hạn nộp: 08/06/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shilla Bags International
Tuyển Thợ điện Shilla Bags International làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Shilla Bags International
Hạn nộp: 29/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA
Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA
Hạn nộp: 31/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM
Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Long An Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shilla Bags International
Tuyển Thợ điện Shilla Bags International làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Shilla Bags International
Hạn nộp: 24/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Heritage LINE Co., Ltd
Tuyển Thợ điện Heritage LINE Co., Ltd làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
Heritage LINE Co., Ltd
Hạn nộp: 13/04/2025
Tiền Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT
Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU CHỊU LỬA NOVAREF
Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU CHỊU LỬA NOVAREF làm việc tại Hà Nam thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU CHỊU LỬA NOVAREF
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nam Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Phavico
Tuyển Thợ điện Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Phavico làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Phavico
Hạn nộp: 22/03/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 27 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 50 - 60 Triệu
Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 50 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Bắc Giang Còn 108 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 108 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Tuyển Thợ điện Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Hạn nộp: 14/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP
Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP
Hạn nộp: 08/06/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shilla Bags International
Tuyển Thợ điện Shilla Bags International làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Shilla Bags International
Hạn nộp: 29/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA
Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA
Hạn nộp: 31/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM
Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Long An Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shilla Bags International
Tuyển Thợ điện Shilla Bags International làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Shilla Bags International
Hạn nộp: 24/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Heritage LINE Co., Ltd
Tuyển Thợ điện Heritage LINE Co., Ltd làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
Heritage LINE Co., Ltd
Hạn nộp: 13/04/2025
Tiền Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT
Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU CHỊU LỬA NOVAREF
Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU CHỊU LỬA NOVAREF làm việc tại Hà Nam thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU CHỊU LỬA NOVAREF
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nam Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Phavico
Tuyển Thợ điện Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Phavico làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Phavico
Hạn nộp: 22/03/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thợ điện CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm