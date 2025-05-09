Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Cụm Công nghiệp Việt Nhật, Hiệp Hoà, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

• Trực tiếp lắp đặt, đấu nối mạch điện, hệ thống điện và các thiết bị điện theo hướng dẫn và yêu cầu của người phụ trách trực tiếp

• Thực hiện kiểm tra, hiệu chỉnh và kiểm thử hoạt động của các thiết bị

• Viết báo cáo chi tiết, ghi nhận các vấn đề phát sinh và kết quả kiểm tra cho người phụ trách trực tiếp.

• Tham gia công tác bảo hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị điện cho khách hàng sau bán hàng.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

• Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn điện và an toàn lao động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Điện công nghiệp, Điện dân dụng hoặc các chuyên ngành liên quan.

• Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm ở vị trí thợ điện, ưu tiên kinh nghiệm lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện công nghiệp/dân dụng.

• Có kiến thức vững chắc về các quy trình lắp đặt, đấu nối điện, các tiêu chuẩn an toàn điện.

• Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật điện.

• Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với kinh nghiệm và tay nghề (thỏa thuận khi phỏng vấn).

• Chính sách chung:

o Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

o Thưởng các ngày lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác của công ty.

• Các hoạt động khác:

o Cơ hội được làm việc với các thiết bị và công nghệ điện tiên tiến.

o Tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề.

o Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tôn trọng, đề cao sự hợp tác.

o Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP

