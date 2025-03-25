Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU CHỊU LỬA NOVAREF làm việc tại Hà Nam thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Đường D1, khu E, KCN Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Sử dụng thiết bị đo kiểm điện công nghiệp

Lắp đặt, sửa chữa tủ điện động lực, tủ điện phân phối

Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện, thiết bị điện công nghiệp liên quan

Kiểm tra , bảo dưỡng, sửa chữa thiệt bị điện nước dân dụng

Tham gia bảo trì bảo dưỡng thiết bị

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên điện công nghiệp.....

Trình độ từ trung cấp trở lên

Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU CHỊU LỬA NOVAREF Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ, thưởng tháng lương thứ 13

Tham gia đóng bảo hiểm và thực hiện các chế độ khác theo luật hiện hành

Hỗ trợ ăn trưa và Ký túc xá cho nhân viên ở xa

Tham quan du lịch, nghỉ mát hàng năm

Chế độ đào tạo phát triển năng lực phù hợp với yêu cầu công việc....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU CHỊU LỬA NOVAREF

