Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU CHỊU LỬA NOVAREF làm việc tại Hà Nam thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU CHỊU LỬA NOVAREF
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Đường D1, khu E, KCN Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Sử dụng thiết bị đo kiểm điện công nghiệp
Lắp đặt, sửa chữa tủ điện động lực, tủ điện phân phối
Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện, thiết bị điện công nghiệp liên quan
Kiểm tra , bảo dưỡng, sửa chữa thiệt bị điện nước dân dụng
Tham gia bảo trì bảo dưỡng thiết bị
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên điện công nghiệp.....
Trình độ từ trung cấp trở lên
Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU CHỊU LỬA NOVAREF Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ, thưởng tháng lương thứ 13
Tham gia đóng bảo hiểm và thực hiện các chế độ khác theo luật hiện hành
Hỗ trợ ăn trưa và Ký túc xá cho nhân viên ở xa
Tham quan du lịch, nghỉ mát hàng năm
Chế độ đào tạo phát triển năng lực phù hợp với yêu cầu công việc....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU CHỊU LỬA NOVAREF
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
