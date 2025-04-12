Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA

Thợ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lắp ráp máy lọc nước
Làm các cấu hình máy như nóng lạnh nguội, nóng lạnh.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo ban Giám Đốc/Quản đốc
Không yêu cầu kinh nghiệm khi vào sẽ được đào tạo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học chuyên ngành về điện, từ trung cấp trở lên
Có trí nhớ tốt, tập trung tốt
Chăm chỉ, chịu khó
Ưu tiên những bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng mức lương 10-15tr
Tăng lương hàng năm
Teambuilding hàng năm
Tham gia BHXH đầy đủ và các phúc lợi chế độ theo chế độ công ty
Môi trường làm việc thân thiện, ko khói bụi, ko độc hại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 369B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

