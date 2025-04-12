Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lắp ráp máy lọc nước
Làm các cấu hình máy như nóng lạnh nguội, nóng lạnh.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo ban Giám Đốc/Quản đốc
Không yêu cầu kinh nghiệm khi vào sẽ được đào tạo.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học chuyên ngành về điện, từ trung cấp trở lên
Có trí nhớ tốt, tập trung tốt
Chăm chỉ, chịu khó
Ưu tiên những bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm
Có trí nhớ tốt, tập trung tốt
Chăm chỉ, chịu khó
Ưu tiên những bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng mức lương 10-15tr
Tăng lương hàng năm
Teambuilding hàng năm
Tham gia BHXH đầy đủ và các phúc lợi chế độ theo chế độ công ty
Môi trường làm việc thân thiện, ko khói bụi, ko độc hại
Tăng lương hàng năm
Teambuilding hàng năm
Tham gia BHXH đầy đủ và các phúc lợi chế độ theo chế độ công ty
Môi trường làm việc thân thiện, ko khói bụi, ko độc hại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI