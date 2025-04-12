Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lắp ráp máy lọc nước

Làm các cấu hình máy như nóng lạnh nguội, nóng lạnh.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo ban Giám Đốc/Quản đốc

Không yêu cầu kinh nghiệm khi vào sẽ được đào tạo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học chuyên ngành về điện, từ trung cấp trở lên

Có trí nhớ tốt, tập trung tốt

Chăm chỉ, chịu khó

Ưu tiên những bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng mức lương 10-15tr

Tăng lương hàng năm

Teambuilding hàng năm

Tham gia BHXH đầy đủ và các phúc lợi chế độ theo chế độ công ty

Môi trường làm việc thân thiện, ko khói bụi, ko độc hại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin