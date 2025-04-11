Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: KHU CÔNG NGHIỆP LONG HẬU, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lắp đặt, khắc phục sự cố và sửa chữa dây điện, mạch điện và thiết bị.

Đọc và hiểu sơ đồ điện, bản vẽ kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.

Thực hiện bảo trì định kỳ cho các hệ thống và thiết bị điện.

Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa các hệ thống HVAC, bao gồm thiết bị sưởi, thông gió, điều hòa không khí và làm lạnh.

Chẩn đoán và giải quyết các vấn đề liên quan đến điều khiển, cảm biến và thành phần điện của hệ thống HVAC.

Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định trong ngành HVAC

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc tương đương (bắt buộc).

Chứng chỉ hoặc bằng cấp về Công nghệ Điện hoặc hệ thống HVAC (ưu tiên).

Chứng nhận kỹ thuật viên HVAC hợp lệ (ví dụ: EPA Section 608) là một lợi thế.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế về hệ thống HVAC và bảo trì điện.

Hiểu biết về các hệ thống điều khiển HVAC, bao gồm bộ điều chỉnh nhiệt và bộ điều khiển lập trình.

Tại CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin