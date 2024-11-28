Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 229 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chuẩn bị kế hoạch chạy quảng cáo trên kênh Facebook.
Lên camp test và chạy quảng cáo cho sản phẩm
Triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên nền tảng Facebook
Đánh giá và thay đổi để phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo
Báo cáo, thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo, chuyển đổi và đưa ra phương án tối ưu hiệu quả nhằm bám sát tiến độ và kế hoạch đề ra
Quản lý, tối ưu chi phí và hiệu quả các chiến dịch triển khai
Một số công việc khác theo phân công của Công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối ưu quảng cáo và quản lý công cụ quảng cáo các nền tảng như Facebook, Google.
Nhạy bén, sáng tạo
Quản lý thời gian hiệu quả.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và cơ bản trên các phần mềm liên quan đến công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000VNĐ – 10.000.000VNĐ + % hoa hồng
Ăn trưa tại văn phòng.
Các khoản công tác phí và thưởng định kỳ / đột xuất theo quyết định của Ban Giám đốc.
Tham gia đầy đủ các chế độ (BHXH, BHYT, BHTN...) theo quy định hiện hành.
Thưởng định kỳ theo các ngày lễ, thưởng năm theo KQSXKD của Công ty
Tham gia các hoạt động tập thể và du lịch hằng năm.
Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, đồng nghiệp năng động và sẵn sàng hỗ trợ, tinh thần phối hợp làm việc nhóm cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: T1 – 83, Khu đô thị Belhomes, VSIP Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

