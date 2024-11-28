Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI
- Hà Nội: 229 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Chuẩn bị kế hoạch chạy quảng cáo trên kênh Facebook.
Lên camp test và chạy quảng cáo cho sản phẩm
Triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên nền tảng Facebook
Đánh giá và thay đổi để phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo
Báo cáo, thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo, chuyển đổi và đưa ra phương án tối ưu hiệu quả nhằm bám sát tiến độ và kế hoạch đề ra
Quản lý, tối ưu chi phí và hiệu quả các chiến dịch triển khai
Một số công việc khác theo phân công của Công ty
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhạy bén, sáng tạo
Quản lý thời gian hiệu quả.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và cơ bản trên các phần mềm liên quan đến công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI Thì Được Hưởng Những Gì
Ăn trưa tại văn phòng.
Các khoản công tác phí và thưởng định kỳ / đột xuất theo quyết định của Ban Giám đốc.
Tham gia đầy đủ các chế độ (BHXH, BHYT, BHTN...) theo quy định hiện hành.
Thưởng định kỳ theo các ngày lễ, thưởng năm theo KQSXKD của Công ty
Tham gia các hoạt động tập thể và du lịch hằng năm.
Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, đồng nghiệp năng động và sẵn sàng hỗ trợ, tinh thần phối hợp làm việc nhóm cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI
