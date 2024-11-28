Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 229 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chuẩn bị kế hoạch chạy quảng cáo trên kênh Facebook.

Lên camp test và chạy quảng cáo cho sản phẩm

Triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên nền tảng Facebook

Đánh giá và thay đổi để phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo

Báo cáo, thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo, chuyển đổi và đưa ra phương án tối ưu hiệu quả nhằm bám sát tiến độ và kế hoạch đề ra

Quản lý, tối ưu chi phí và hiệu quả các chiến dịch triển khai

Một số công việc khác theo phân công của Công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối ưu quảng cáo và quản lý công cụ quảng cáo các nền tảng như Facebook, Google.

Nhạy bén, sáng tạo

Quản lý thời gian hiệu quả.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và cơ bản trên các phần mềm liên quan đến công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000VNĐ – 10.000.000VNĐ + % hoa hồng

Ăn trưa tại văn phòng.

Các khoản công tác phí và thưởng định kỳ / đột xuất theo quyết định của Ban Giám đốc.

Tham gia đầy đủ các chế độ (BHXH, BHYT, BHTN...) theo quy định hiện hành.

Thưởng định kỳ theo các ngày lễ, thưởng năm theo KQSXKD của Công ty

Tham gia các hoạt động tập thể và du lịch hằng năm.

Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, đồng nghiệp năng động và sẵn sàng hỗ trợ, tinh thần phối hợp làm việc nhóm cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin