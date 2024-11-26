Tuyển Ngân hàng SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Tầng 6, Tòa nhà HCC, 28 Lý Thường Kiệt, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế

Mô tả công việc:

1. Cao đẳng, Đại học

2. Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tổng đài viên, Chăm sóc Khách hàng và đặc biệt Nhân viên nhắc phí, Nhân viên thu hồi nợ là một lợi thế

3. Kỹ năng:

- Vi tính văn phòng (MS Word, Excel, Power Point) căn bản

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và kỹ năng sử dụng điện thoại

- Khả năng chịu áp lực về công việc, thời gian

4. Thái độ :

- Năng động, tự trau dồi, nâng cao bản thân

- Làm việc cẩn thận, kiên nhẫn

- Nhạy bén, linh hoạt và nhiệt tình trong công việc.

Tại SHINHAN FINANCE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, bảo hiểm: cam kết đóng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...), hưởng tiền thưởng theo hiệu quả công việc.

- Chế độ phúc lợi: các hoạt động ngoại khóa theo quy định của Công ty; tiền thưởng + lì xì Lễ/Tết, khám sức khỏe định kì cho nhân viên, gói Bảo hiểm sức khỏe 24/7 sau 6 tháng làm việc,...

- Được đào tạo đầy đủ khi nhận việc.

- Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN FINANCE Pro Company

