Tuyển Ngân hàng Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam

Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với các Chi nhánh Ngân hàng để triển khai hợp tác theo mô hình 3 bên.
Lập kế hoạch kinh doanh ngắn, trung và dài hạn; triển khai mục tiêu đến các nhóm nhằm đạt kết quả theo yêu cầu.
Điều phối và theo dõi các công việc phối hợp giữa Kinh doanh với các Chi nhánh Ngân hàng nhằm phát triển, chăm sóc Đơn vị chấp nhận thanh toán hiệu quả.
Hợp tác với sở ban ngành, đơn vị nền tảng để triển khai các chương trình, sự kiện nhằm hỗ trợ kinh doanh và Ngân hàng.
Quản lý, phát triển mối quan hệ với các Chi nhánh Ngân hàng; giải quyết vấn đề và phát triển các đối tác tiềm năng.
Đào tạo, phát triển đội ngũ kinh doanh; hướng dẫn triển khai chương trình bán hàng, xây dựng văn hóa làm việc.
Quản lý hoạt động kinh doanh bằng cách theo dõi chỉ số, phân tích và báo cáo định kỳ cho Ban Lãnh đạo.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, đảm bảo tuân thủ quy định công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý trong mảng Fintech, Ngân hàng, Quan hệ đối tác với quy mô ≥20 nhân sự hoặc tương đương.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức về mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và ngân hàng.
Am hiểu đặc thù thị trường theo vùng miền và có kiến thức về thanh toán, ngân hàng, các phần mềm, hệ thống trong doanh nghiệp, ngân hàng.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý thời gian, đàm phán thương lượng, quản lý dự án và báo cáo tốt.
Thành thạo MS Office; kinh nghiệm sử dụng phần mềm CRM, phân tích dữ liệu là lợi thế.
Có kiến thức về tình hình kinh tế xã hội, khả năng đánh giá tác động đối với doanh nghiệp và đưa ra đối sách phù hợp.
Hiểu rõ mô hình kinh doanh và vận hành của các đối tác bán lẻ, đặc biệt là ngành ngân hàng.
Chủ động, tích cực, nhiệt huyết trong công việc, khả năng thích ứng cao và chịu được áp lực.
Tiếng Anh tốt là lợi thế

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

3.1 Chế độ lương và thưởng hấp dẫn:
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm
Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)
Hỗ trợ ăn sáng miễn phí
Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày
Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ
Quà tặng các ngày lễ trong năm
3.2 Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
3.3 Môi trường làm việc hiện đại:
Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại
Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech
Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)
3.4 Phát triển nghề nghiệp:
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn
Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ
Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực
Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường
3.5 Hoạt động ngoại khóa phong phú:
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,…
Các câu lạc bộ:
CLB Cầu lông
CLB Bóng đá
CLB Yoga
CLB Điền kinh
CLB Bơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

