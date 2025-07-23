Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Ngày đăng tuyển: 23/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/08/2025
Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, Tòa Peakview, ngõ 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Kết nối & phối hợp với ngân hàng đối tác: Là đầu mối làm việc với hội sở, các vùng/miền và chi nhánh ngân hàng để triển khai sản phẩm hiệu quả.
Tổ chức triển khai & đào tạo: Phối hợp tổ chức đào tạo trực tiếp/online cho lực lượng bán của ngân hàng về sản phẩm, quy trình và kỹ năng bán hàng.
Hỗ trợ trực tiếp đơn vị triển khai tại ngân hàng: Làm việc cùng các chi nhánh/phòng giao dịch để giới thiệu, thuyết phục và hỗ trợ triển khai hợp tác; xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh từ thực tế.
Phát triển tài liệu & công cụ hỗ trợ: Xây dựng tài liệu, công cụ triển khai phù hợp với từng đối tượng và mục tiêu chiến dịch.
Theo dõi & phân tích hiệu quả: Giám sát kết quả bán, phân tích hiệu suất theo đơn vị/chiến dịch, đề xuất cải tiến chính sách và phương pháp triển khai.
Ghi nhận & thúc đẩy phong trào bán hàng: Vinh danh đơn vị đạt thành tích tốt, tiếp nhận phản hồi và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, hoặc tương đương,...
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở các vị trí kinh doanh, quản lý kinh doanh trong mảng bancassurance, thúc đẩy bán ngân hàng, hoặc quản lý kinh doanh trong lĩnh vực thẻ, giải pháp thanh toán của ngân hàng,..
Có kiến thức về dịch vụ thanh toán, sản phẩm tài chính ngân hàng.
Kỹ năng giao tiếp, đào tạo, thuyết trình và xây dựng quan hệ tốt.
Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo, đưa ra khuyến nghị.
Chủ động, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.
Có khả năng ứng dụng công nghệ (AI) trong công việc là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG Thì Được Hưởng Những Gì

3.1 Chế độ lương và thưởng hấp dẫn:
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm
Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)
Hỗ trợ ăn sáng miễn phí
Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày
Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ
Quà tặng các ngày lễ trong năm
3.2 Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
3.3 Môi trường làm việc hiện đại:
Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại
Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech
Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)
3.4 Phát triển nghề nghiệp:
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn
Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ
Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực
Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường
3.5 Hoạt động ngoại khóa phong phú:
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...
Các câu lạc bộ:
CLB Cầu lông
CLB Bóng đá
CLB Yoga
CLB Điền kinh
CLB Bơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, số 36 Hoàng Cầu - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

