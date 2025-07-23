Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Tòa Peakview, ngõ 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Kết nối & phối hợp với ngân hàng đối tác: Là đầu mối làm việc với hội sở, các vùng/miền và chi nhánh ngân hàng để triển khai sản phẩm hiệu quả.

Tổ chức triển khai & đào tạo: Phối hợp tổ chức đào tạo trực tiếp/online cho lực lượng bán của ngân hàng về sản phẩm, quy trình và kỹ năng bán hàng.

Hỗ trợ trực tiếp đơn vị triển khai tại ngân hàng: Làm việc cùng các chi nhánh/phòng giao dịch để giới thiệu, thuyết phục và hỗ trợ triển khai hợp tác; xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh từ thực tế.

Phát triển tài liệu & công cụ hỗ trợ: Xây dựng tài liệu, công cụ triển khai phù hợp với từng đối tượng và mục tiêu chiến dịch.

Theo dõi & phân tích hiệu quả: Giám sát kết quả bán, phân tích hiệu suất theo đơn vị/chiến dịch, đề xuất cải tiến chính sách và phương pháp triển khai.

Ghi nhận & thúc đẩy phong trào bán hàng: Vinh danh đơn vị đạt thành tích tốt, tiếp nhận phản hồi và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, hoặc tương đương,...

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở các vị trí kinh doanh, quản lý kinh doanh trong mảng bancassurance, thúc đẩy bán ngân hàng, hoặc quản lý kinh doanh trong lĩnh vực thẻ, giải pháp thanh toán của ngân hàng,..

Có kiến thức về dịch vụ thanh toán, sản phẩm tài chính ngân hàng.

Kỹ năng giao tiếp, đào tạo, thuyết trình và xây dựng quan hệ tốt.

Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo, đưa ra khuyến nghị.

Chủ động, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.

Có khả năng ứng dụng công nghệ (AI) trong công việc là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG Thì Được Hưởng Những Gì

3.1 Chế độ lương và thưởng hấp dẫn:

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm

Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)

Hỗ trợ ăn sáng miễn phí

Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày

Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)

Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ

Quà tặng các ngày lễ trong năm

3.2 Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:

BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành

Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

3.3 Môi trường làm việc hiện đại:

Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại

Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech

Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)

3.4 Phát triển nghề nghiệp:

Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn

Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ

Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực

Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường

3.5 Hoạt động ngoại khóa phong phú:

Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...

Các câu lạc bộ:

CLB Cầu lông

CLB Bóng đá

CLB Yoga

CLB Điền kinh

CLB Bơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG

