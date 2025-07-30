Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Ngày đăng tuyển: 30/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2025
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB

Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB

Mức lương
20 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 137 Lê Quang Định, P14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cá nhân/doanh nghiệp.
Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng mới.
Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại.
Đạt được chỉ tiêu doanh số và các mục tiêu kinh doanh được giao.
Thường xuyên cập nhật kiến thức về sản phẩm, dịch vụ và chính sách của ngân hàng.
Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động và kết quả công việc.
Tham gia các hoạt động huấn luyện và đào tạo do ngân hàng tổ chức.
Phối hợp với các bộ phận khác trong ngân hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng.
Bán các sản phẩm chính của Ngân hàng:

Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tín dụng mảng thế chấp Ngân hàng
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm và xử lý tình huống tốt.
Khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Có kiến thức cơ bản về sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng sử dụng các phần mềm CRM (nếu có) là một lợi thế.

Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Thu nhập 20 -100 triệu đồng
Lương cơ bản 15- 22.5 triệu đồng
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 137 Lê Quang Định, P. 14, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

