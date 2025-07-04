Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2 - 2A Sư Thiện Chiếu, Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ và theo dõi các hoạt động bán hàng, năng suất/ hiệu suất bán tại các Vùng/ Khu vực kinh doanh;

Tham gia triển khai các chương trình thi đua bán hàng tại các Vùng/Khu vực kinh doanh;

Truyền thông các chính sách bán hàng, chương trình thi đua, thúc đẩy kinh doanh tới các đơn vị và cán bộ bán hàng;

Thu thập và xử lý các công việc phát sinh tại đơn vị trước/ trong/ sau quá trình bán hàng (Hỗ trợ các công việc thuộc Vùng/ Khu vực quản lý);

Theo dõi đánh giá chất lượng nhân sự thuộc Vùng/ Khu vực kinh doanh;

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cán bộ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng,... hoặc các chuyên ngành liên quan;

- Trên 03 năm kinh nghiệm tại các vị trí liên quan đến thúc đẩy bán hàng, hỗ trợ kinh doanh, đào tạo hoặc các mảng KHCN/KHUT, vị trí GDV;

- Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán; Bất động sản phân khúc Khách hàng ưu tiên/ Sản phẩm dịch vụ cao cấp;

- Có kiến thức về thị trường Tài chính, Đầu tư, Bất động sản.

2. Kĩ năng:

- Kĩ năng kỹ năng thuyết trình, đàm phán tốt;

- Kỹ năng đào tạo, truyền động lực;

- Có khả năng làm việc nhóm và độc lập;

- Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt;

- Sử dụng Tin học văn phòng và tiếng Anh giao tiếp.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tương xứng năng lực.

Thưởng các dịp Lễ/Tết, thưởng cuối năm.

BHXH, BHYT, BHSK, khám sức khỏe định kỳ.

Hoạt động tập thể sôi nổi: Team Building, thể thao, du lịch...

Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ.

Môi trường làm việc sáng tạo, hiện đại, quản lý theo tiến độ và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin