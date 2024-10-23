Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Tới 5 triệu Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Tới 5 triệu Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop

Mức lương
Đến 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 53/8 Vườn Lài

- P.Phú Thọ Hoà, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 5 Triệu

- Công việc cập nhật sản phẩm/ nhập đơn hàng/đăng video lên Website và sàn TMDT (tiki, shopee, lazada, tiktok), cụ thể sản phẩm là sách, tranh treo tường, lịch, vpp,...
- Tìm kiếm thông tin, hình ảnh, nội dung... cập nhật lên website
- Xử lý hình ảnh cơ bản trong quá trình nhập liệu
- Các công việc liên quan khác
- Lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho tiến độ công việc thực hiện

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đăng ký lịch làm tối thiểu 5-6 buổi/tuần
- Ứng viên đang là sinh viên cao đẳng/đại học - học các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại điện tử và các ngành liên quan.
- Sử dụng vi tính, Internet thành thạo, có laptop riêng
- Sử dụng thành thạo Word, Excel, canva (sẽ được đào tạo)
- Kiên nhẫn, tỉ mỉ, có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc có khả năng up bài trên web, facebook, các sàn TMDT
- Thích và đam mê tìm tòi cái mới, bắt trend tốt.

Tại Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 20k/h.
- Các chế độ đãi ngộ khác: thưởng cuối năm, đi du lịch do Công ty tổ chức và các chính sách phúc lợi khác cho nhân viên theo quy định của Công ty.
- Môi trường làm việc ổn định với cơ hội xây dựng sự nghiệp bền vững, lâu dài, đồng nghiệp trẻ trung, năng động.
- Được đào tạo về kiến thức chuyên môn cũng như các kỹ năng công việc.
- Cơ hội học hỏi công nghệ mới trên sàn thương mại điện tử, phát huy tối đa năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop

Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 53/8 Vườn Lài - P.Phú Thọ Hoà - Quận Tân Phú - TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-nhap-lieu-thu-nhap-toi-5-trieu-ban-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job224049
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh 2.5 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CENNEXT
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Trên 58 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CENNEXT
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 58 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CENNEXT
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Trên 58 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CENNEXT
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 58 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất