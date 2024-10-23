Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Tới 5 triệu Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Đến 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53/8 Vườn Lài - P.Phú Thọ Hoà, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 5 Triệu

- Công việc cập nhật sản phẩm/ nhập đơn hàng/đăng video lên Website và sàn TMDT (tiki, shopee, lazada, tiktok), cụ thể sản phẩm là sách, tranh treo tường, lịch, vpp,...

- Tìm kiếm thông tin, hình ảnh, nội dung... cập nhật lên website

- Xử lý hình ảnh cơ bản trong quá trình nhập liệu

- Các công việc liên quan khác

- Lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho tiến độ công việc thực hiện

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đăng ký lịch làm tối thiểu 5-6 buổi/tuần

- Ứng viên đang là sinh viên cao đẳng/đại học - học các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại điện tử và các ngành liên quan.

- Sử dụng vi tính, Internet thành thạo, có laptop riêng

- Sử dụng thành thạo Word, Excel, canva (sẽ được đào tạo)

- Kiên nhẫn, tỉ mỉ, có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc có khả năng up bài trên web, facebook, các sàn TMDT

- Thích và đam mê tìm tòi cái mới, bắt trend tốt.

Tại Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 20k/h.

- Các chế độ đãi ngộ khác: thưởng cuối năm, đi du lịch do Công ty tổ chức và các chính sách phúc lợi khác cho nhân viên theo quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc ổn định với cơ hội xây dựng sự nghiệp bền vững, lâu dài, đồng nghiệp trẻ trung, năng động.

- Được đào tạo về kiến thức chuyên môn cũng như các kỹ năng công việc.

- Cơ hội học hỏi công nghệ mới trên sàn thương mại điện tử, phát huy tối đa năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.