Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển hệ thống DMS (40%)

• Tương tác với đơn vị cung cấp phần mềm khi cần Fix, hoặc thêm chức năng, Report,…Đặc biệt là phát triển các phân hệ mới liên quan đến Hệ Thống Phân Tích Dữ Liệu Kinh Doanh

• Phối hợp TBP DMS phát triển các phân hệ quản lý phân tích cơ sở dữ liệu, hướng đến tự động hóa báo cáo KPI Kinh Doanh

Quản lý Hệ thống Báo cáo & Kiểm soát Số liệu DMS (30%)

• Xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo NXT Nhà Phân Phối (NPP) theo tháng, năm, tồn hạn sử dụng, doanh số bán đến shop, thu chứng từ XNT, và các báo cáo hỗ trợ phòng MKT theo yêu cầu.

• Chịu trách nhiệm kiểm soát, đối chiếu số liệu XNT NPP toàn quốc, bao gồm nhập xuất khác trên DMS, số liệu tính trade, trưng bày, hàng khuyến mãi, thu đổi date, và đối chiếu chứng từ với bộ phận kế toán.

• Đảm bảo tính chính xác, minh bạch của dữ liệu, hỗ trợ tối ưu hóa quản lý hệ thống DMS.

Phân tích báo cáo kinh doanh & Audit DMS (40%)

• Hỗ trợ xây dựng quy trình, mẫu biểu, chương trình kiểm tra hệ thống phân phối

• Phân tích báo cáo kinh doanh đưa ra cảnh báo các khu vực đang có vấn đề liên quan đến KPI Kinh doanh, KPI DMS đến TP DMS và phối hợp các phòng ban khác đưa ra giải pháp cải thiện.

• Hỗ trợ hướng dẫn việc thực thi và tuân thủ các quy định, quy trình của Công ty cho hệ thống phân phối

• Kiểm tra việc tuân thủ hoạt động thực tế trên thị trường và trên hệ thống DMS.

• Kiểm tra sự hài lòng của khách hàng và điểm bán

• Báo cáo đánh giá định kỳ việc tuân thủ của hệ thống phân phối

• Hỗ trợ tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, phân tích dữ liệu

– Ưu tiên người có kinh nghiệm làm về phần mềm DMS và Báo cáo Audit thị trường

– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm triển khai, phát triển DMS

– Thu thập, phân tích và khai thác thông tin từ thị trường

– Am hiểu thị trường phân phối bán lẻ ngành hàng FMCG và có khả năng đi công tác nắm rõ hơn hoạt động kinh doanh thực tế

– Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán.

– Siêng năng, chịu khó, chấp nhận thường xuyên đi công tác

Tại Công ty Cổ phần VPMILK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận

- Phụ cấp cơm trưa mỗi ngày

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

- Thưởng cuối năm hấp dẫn.

- Tham gia đầy đủ BHXH

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, đồng nghiệp trẻ, vui vẻ, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VPMILK

