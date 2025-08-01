Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ CHO THUÊ NHÀ TRỌ AN BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 381A TÔ NGỌC VÂN, THẠNH XUÂN 2, Quận 12, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng.

- Làm hợp đồng,...

- Tư vấn khách, báo giá, thương lượng,..

- Các công việc chăm sóc khách hàng - trước, trong Hợp đồng.

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

- Công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn.

-Khu vực làm việc: GÒ VẤP, QUẬN 12, THỦ ĐỨC, BÌNH DƯƠNG (được sắp xếp gần nhà)

- Làm việc từ Thứ Hai đến thứ bảy: 8:00 – 17:00, thứ Bảy: 8:00-12:00

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH

- Ngoại hình ưa nhìn

- Có kinh nghiệm sales hoặc sale admin là một lợi thế

- Kỹ năng Word & Excel tốt

- Chăm chỉ, chịu khó học hỏi, biết lắng nghe

- Công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

- Có Laptop cá nhân để làm việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ CHO THUÊ NHÀ TRỌ AN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Doanh số. Thu nhập trung bình 10-15 triệu tùy theo năng lực ứng viên.

- Chế độ lương tháng 13. Tăng lương định kỳ 1 lần/năm

- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật, 8-3, 20-10,... .

- Được đào tạo kỹ càng về kỹ năng kinh doanh; các kiến thức chuyên sâu

- Được hưởng các chế độ BHXH theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ CHO THUÊ NHÀ TRỌ AN BÌNH

