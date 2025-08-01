Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TIẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tôn Đản, Quận 4, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, thiết lập quan hệ và duy trì Khách hàng trong khu vực phụ trách;

- Hướng dẫn và triển khai kế hoạch bán hàng, chính sách khuyến mãi với Nhà phân phối, Đại lý;

- Nghiên cứu tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh nhằm tham mưu, tư vấn cho cấp trên hướng điều chỉnh phù hợp;

- Hỗ trợ Đối tác trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ bảo hành, giải đáp các thắc mắc và khiếu nại của Đại lý, của Khách hàng;

- Đảm bảo xây dựng kênh phân phối đúng với chiến lược kinh doanh công ty;

- Kiểm soát tốt công nợ, tồn kho;

- Lập báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng/quý/năm;

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 20-30 tuổi, có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác; tác phong ngoại hình năng động, nhanh nhẹn, trung thực, chuẩn mực.

Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Từ 10 - 20 triệu tùy theo năng lực và kinh nghiệm

- Bảo hiểm đầy đủ theo luật hiện hành BHYT, BHXH, BHTN khi làm việc chính thức

- Thưởng hiệu quả và thưởng năm: căn cứ vào hiệu quả làm việc.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TIẾN

