Tuyển Bốc xếp hàng hóa CÔNG TY TNHH OVOVITA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH OVOVITA
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH OVOVITA

Bốc xếp hàng hóa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bốc xếp hàng hóa Tại CÔNG TY TNHH OVOVITA

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 36/8/15 Huỳnh Thiện Lộc, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Bốc xếp hàng hóa Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

-Tham gia trực tiếp vào dây chuyền, quy trình sản xuất.
-Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị cho quá trình sản xuất.
-Vệ sinh thiết bị, dụng cụ máy móc, vệ sinh nhà xưởng đầu ca - cuối ca sản xuất.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam tuổi từ 20 đến 35, trình độ trung cấp trở lên.
-Sức khỏe tốt.
-Được hướng dẫn công việc khi làm.

Tại CÔNG TY TNHH OVOVITA Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương chính thức : 6,200,000 đến 7,800,000
-Đóng BHXH đầy đủ.
-Môi trường làm việc thân thiện và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OVOVITA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH OVOVITA

CÔNG TY TNHH OVOVITA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 36/8/15 Huỳnh Thiện Lộc, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM

