Tuyển Bốc xếp hàng hóa CÔNG TY TNHH OVOVITA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36/8/15 Huỳnh Thiện Lộc, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Bốc xếp hàng hóa Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

-Tham gia trực tiếp vào dây chuyền, quy trình sản xuất.

-Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị cho quá trình sản xuất.

-Vệ sinh thiết bị, dụng cụ máy móc, vệ sinh nhà xưởng đầu ca - cuối ca sản xuất.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam tuổi từ 20 đến 35, trình độ trung cấp trở lên.

-Sức khỏe tốt.

-Được hướng dẫn công việc khi làm.

Tại CÔNG TY TNHH OVOVITA Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương chính thức : 6,200,000 đến 7,800,000

-Đóng BHXH đầy đủ.

-Môi trường làm việc thân thiện và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OVOVITA

