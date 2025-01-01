Tất cả địa điểm
Công việc Bốc xếp/Giao hàng

-

Có 72 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vnft Group
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Vnft Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Vnft Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ken Logistics CO., LTD.
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Ken Logistics CO., LTD. làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 900 USD
Ken Logistics CO., LTD.
Hạn nộp: 23/07/2025
Bắc Ninh Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Npv Express & Logistics
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Npv Express & Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Npv Express & Logistics
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 Triệu
Bee Logistics Corporation
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 950 - 15 USD
Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Hạn nộp: 25/04/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 950 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AT Á Châu
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH AT Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH AT Á Châu
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Integrate Logistics Company Limited
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Integrate Logistics Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Integrate Logistics Company Limited
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
Công Ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất
Hạn nộp: 22/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hans World Logistic Vietnam
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Hans World Logistic Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hans World Logistic Vietnam
Hạn nộp: 16/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HTCTECH
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH HTCTECH làm việc tại Hà Nam thu nhập 400 - 800 Triệu
Công ty TNHH HTCTECH
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nam Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AT Á Châu
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH AT Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH AT Á Châu
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Hạn nộp: 17/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm M+R Forwarding Co Ltd - www.mrspedag.com
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục M+R Forwarding Co Ltd - www.mrspedag.com làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
M+R Forwarding Co Ltd - www.mrspedag.com
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ Logistics Danko
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ Logistics Danko làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ Logistics Danko
Hạn nộp: 26/02/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chenghui International Logistics Company Limited
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Chenghui International Logistics Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu
Chenghui International Logistics Company Limited
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Bee Logistics Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bee Logistics Corporation
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty JUST IN TIME JSC
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty JUST IN TIME JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty JUST IN TIME JSC
Hạn nộp: 14/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
Công Ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD
Hạn nộp: 13/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Dragon Logistics Co.,ltd - HCMC Branch
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Dragon Logistics Co.,ltd - HCMC Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu
Dragon Logistics Co.,ltd - HCMC Branch
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Kto Logistics CO., LTD
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Kto Logistics CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD
Kto Logistics CO., LTD
Hạn nộp: 01/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAM CARGO INTERNATIONAL
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH PAM CARGO INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PAM CARGO INTERNATIONAL
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Anh Khoa
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Anh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Anh Khoa
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,500 USD
Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm bốc xếp tăng cao tại các khu vực kinh tế phát triển mạnh như TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương... với thu nhập dao động từ 6.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Mặc dù không yêu cầu nhiều về học vấn nhưng công việc đòi hỏi ứng viên có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn và kỹ năng làm việc an toàn.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm bốc xếp

Việc làm bốc xếp là một vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng và logistics, đặc biệt ở các cảng biển. Công việc này bao gồm bốc dỡ, xếp dỡ hàng hóa lên xuống xe tải, máy bay hoặc tàu thuyền, đảm bảo quá trình lưu thông hàng hóa diễn ra mượt mà và hiệu quả.

Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu tuyển dụng lao động bốc xếp đang gia tăng mạnh mẽ do sự phát triển của kinh tế thị trường và ngành dịch vụ khách hàng. Theo báo cáo dự báo kỹ năng ngành cảng Việt Nam 2024 - 2028, nguồn nhân lực cho những vị trí này đang thiếu hụt nghiêm trọng, đặc biệt là khối điều khiển phương tiện thiết bị và khai thác.

Nhiều doanh nghiệp vận tải biển ghi nhận khó khăn trong tuyển dụng do ứng viên thiếu kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm. Mặc dù công việc bốc xếp khá vất vả và đòi hỏi nhiều kỹ thuật an toàn nhưng đây vẫn là một lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn với mức thu nhập ổn định.

Bên cạnh đó, với sự phát triển của công nghệ, các cảng biển đang dần áp dụng những giải pháp cảng điện tử, cảng thông minh và tự động hóa, tạo ra triển vọng lớn cho nghề bốc xếp trong tương lai. Trong giai đoạn 2024 - 2028, dự kiến nhu cầu nhân sự tại cảng biển sẽ tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là những vị trí vận hành thiết bị và lao động trực tiếp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển và hội nhập công nghệ.

Việc làm bốc xếp hàng hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chuỗi cung ứng
Việc làm bốc xếp hàng hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chuỗi cung ứng

2. Mức lương của việc làm bốc xếp

Việc làm bốc xếp ngày càng trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều người lao động, đặc biệt là trong các thành phố lớn hoặc khu vực có nhu cầu vận chuyển hàng hóa cao. Mức thu nhập từ công việc này dao động từ 6.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng cho ca làm việc 8 giờ cố định, hoặc có thể đạt từ 200.000 - 800.000 VNĐ/ngày đối với lao động tự do.

Thu nhập có thể cao hơn nếu người lao động làm cho doanh nghiệp có hợp đồng lao động, với một số khoản thưởng, bảo hiểm và chế độ đãi ngộ khác.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm bốc xếp

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Việc làm bốc xếp siêu thị, tạp hóa

6.000.000 - 7.000.000

Việc làm bốc xếp bánh kẹo

6.000.000 - 7.500.000

Việc làm bốc xếp sữa

6.500.000 - 8.500.000

Việc làm bốc xếp kho gia dụng

6.000.000 - 9.000.000

Việc làm bốc xếp gạo

6.000.000 - 10.000.000

Vị trí bốc xếp tại kho lạnh, kho hóa chất thường có mức lương cao hơn
Vị trí bốc xếp tại kho lạnh, kho hóa chất thường có mức lương cao hơn

3. Mô tả công việc của việc làm bốc xếp

Nhân viên bốc xếp đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận chuyển hàng hóa, đảm bảo việc đưa hàng lên phương tiện vận tải như xe tải, tàu biển, máy bay một cách an toàn và hiệu quả. Việc làm bốc xếp đòi hỏi sự chú ý tỉ mỉ, sức khỏe tốt và khả năng làm việc dưới áp lực, bởi nhiệm vụ của họ không chỉ liên quan đến việc di chuyển hàng hóa mà còn đảm bảo an toàn cho cả hàng hóa lẫn bản thân.

  • Kiểm tra đơn hàng và yêu cầu bốc xếp, đảm bảo đúng số lượng và loại hàng cần vận chuyển.

  • Lựa chọn và sử dụng các công cụ bốc xếp phù hợp như xe nâng, xe cẩu tùy thuộc vào từng loại hàng hóa.

  • Đảm bảo hàng hóa được bốc xếp lên phương tiện vận chuyển an toàn, không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

  • Theo dõi quá trình vận chuyển, có thể đi theo xe để đảm bảo giao hàng đúng thời gian và yêu cầu khách hàng.

  • Thực hiện thủ tục giao nhận tại kho của khách hàng, kiểm tra số lượng hàng hóa theo đơn đặt hàng và giải quyết vấn đề phát sinh khi có sự cố.

  • Tuân thủ quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình làm việc.

Lưu ý: Đây chỉ là mô tả chung về công việc của nhân viên bốc xếp, chúng có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu và đặc thù của từng doanh nghiệp hoặc ngành nghề cụ thể.

Việc làm bốc xếp đòi hỏi sức khỏe tốt, sự cẩn thận và tỉ mỉ
Việc làm bốc xếp đòi hỏi sức khỏe tốt, sự cẩn thận và tỉ mỉ

4. Yêu cầu đối với việc làm bốc xếp

Với việc làm bốc xếp, yêu cầu đối với ứng viên khá đơn giản và không đòi hỏi quá nhiều về trình độ học vấn hay kinh nghiệm trước đó. Tuy nhiên, để hoàn thành tốt công việc này, ứng viên cần có những yếu tố quan trọng để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc.

  • Sức khỏe tốt: Công việc chủ yếu là lao động chân tay, đòi hỏi người lao động có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai để thực hiện các nhiệm vụ bốc xếp hàng hóa liên tục và trong môi trường có thể có khối lượng công việc lớn.

  • Nhanh nhẹn và linh hoạt: Ứng viên cần có khả năng di chuyển nhanh nhẹn, xử lý công việc một cách linh hoạt để tiết kiệm thời gian và đáp ứng yêu cầu của công việc.

  • Chăm chỉ và kiên nhẫn: Dù công việc bốc xếp không quá phức tạp nhưng người lao động cần có sự kiên nhẫn và chăm chỉ để hoàn thành công việc một cách chính xác và đúng hạn.

  • Cẩn thận và tỉ mỉ: Bên cạnh việc sử dụng sức lực, nhân viên bốc xếp còn phải có sự quan sát và cẩn thận trong việc kiểm tra mã hàng, số lượng sản phẩm để tránh sai sót trong quá trình vận chuyển.

  • Trung thực: Giữ gìn tài sản của công ty, không tham ô hoặc làm mất mát hàng hóa.

  • Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp: Mặc dù công việc chủ yếu đòi hỏi sức lao động nhưng khả năng phối hợp với đồng nghiệp và giao tiếp hiệu quả trong quá trình làm việc cũng là yếu tố quan trọng giúp đạt hiệu quả công việc cao.

  • Chịu được áp lực công việc: Công việc bốc xếp có thể yêu cầu làm việc dưới áp lực thời gian hoặc khối lượng hàng hóa lớn, vì vậy ứng viên cần có khả năng làm việc dưới áp lực mà không bị ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

  • Tuân thủ quy định: Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động và các quy trình làm việc của công ty.

  • Kinh nghiệm: Một số công ty có thể ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong kho hoặc các công việc liên quan.

Lưu ý: Mỗi đơn vị tuyển dụng có thể có những yêu cầu cụ thể khác nhau tùy thuộc vào đặc thù công việc và yêu cầu việc làm bốc xếp riêng của từng doanh nghiệp.

Việc làm bốc xếp cần sự nhanh nhẹn, khỏe mạnh và khéo léo
Việc làm bốc xếp cần sự nhanh nhẹn, khỏe mạnh và khéo léo

5. Một số việc làm bốc xếp phổ biến

Việc làm bốc xếp là một công việc phổ biến tại các khu công nghiệp, kho bãi hay các doanh nghiệp phân phối hàng hóa. Tùy thuộc vào loại hàng hóa, môi trường làm việc và yêu cầu công việc mà có những công việc bốc xếp khác nhau, do đó, ứng viên có thể dễ dàng tìm được một vị trí phù hợp.

5.1. Việc làm bốc xếp gạo

Việc làm bốc xếp gạo là công việc thường xuyên được tuyển dụng tại các nhà máy chế biến lúa gạo, nhà máy xay xát, hoặc kho hàng phân phối. Người lao động sẽ thực hiện các công việc như: bốc dỡ bao gạo từ xe tải lên kho, sắp xếp gạo trong kho, đóng gói gạo thành những bao nhỏ hơn để phân phối.

Công việc này đòi hỏi sự cẩn thận để tránh hư hại sản phẩm, đồng thời cần sự nhanh nhẹn và khả năng làm việc trong điều kiện khối lượng công việc lớn.

5.2. Việc làm bốc xếp sữa

Bốc xếp sữa là công việc yêu cầu sự tỉ mỉ và cẩn thận vì sản phẩm có tính chất dễ hư hỏng và cần được bảo quản tốt. Nhân viên bốc xếp sữa sẽ phải di chuyển những thùng sữa từ kho vào kệ hàng hoặc xe tải để phân phối tới các cửa hàng hoặc siêu thị.

Ứng viên có thể tìm việc làm bốc xếp sữa tại những nhà máy sản xuất sữa, kho hàng lạnh, hoặc cửa hàng bán lẻ. Công việc này đòi hỏi nhân viên phải đảm bảo không làm rơi vỡ bao bì, đặc biệt là những sản phẩm sữa tiệt trùng hay các loại sữa công thức.

Công việc này đòi hỏi sự cẩn thận để tránh làm hư hỏng sản phẩm
Công việc này đòi hỏi sự cẩn thận để tránh làm hư hỏng sản phẩm

5.3. Việc làm bốc xếp bánh kẹo

Việc làm bốc xếp bánh kẹo thường được tuyển dụng nhiều tại những nhà máy sản xuất bánh kẹo, kho hàng, siêu thị hoặc cửa hàng bán lẻ. Người lao động sẽ thực hiện một số công việc như: bốc dỡ thùng bánh kẹo, xếp chúng lên kệ hoặc vào kho, đóng gói sản phẩm nhỏ lẻ.

Do sản phẩm dễ bị hư hại, đặc biệt là khi vận chuyển hoặc xếp chồng lên nhau nên người làm công việc này cần có sự khéo léo, cẩn thận để tránh gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

5.4. Việc làm bốc xếp kho gia dụng

Bốc xếp kho gia dụng là công việc liên quan đến việc di chuyển sản phẩm gia dụng từ kho ra cửa hàng hoặc siêu thị. Những mặt hàng này thường khá cồng kềnh như tủ lạnh, máy giặt, bếp gas,... nên yêu cầu nhân viên có khả năng vận chuyển với sự hỗ trợ của các thiết bị hỗ trợ như xe nâng. Công việc này đòi hỏi người lao động có sức khỏe tốt và khả năng làm việc dưới áp lực.

5.5. Việc làm bốc xếp siêu thị, tạp hóa

Việc làm bốc xếp tại siêu thị hoặc cửa hàng tạp hóa bao gồm yêu cầu di chuyển hàng hóa từ kho vào kệ hàng. Nhân viên cần đảm bảo sản phẩm được sắp xếp gọn gàng, đúng vị trí và có thể dễ dàng lấy ra khi khách hàng yêu cầu. Công việc này yêu cầu sự tỉ mỉ, khả năng làm việc nhanh chóng và đôi khi là khả năng giải quyết tình huống phát sinh khi có sự thay đổi về đơn hàng hay sản phẩm.

Công việc này đòi hỏi sự nhanh nhẹn và chính xác
Công việc này đòi hỏi sự nhanh nhẹn và chính xác

6. Hình thức tuyển dụng việc làm bốc xếp

Tùy thuộc vào nhu cầu của từng doanh nghiệp và đặc thù của công việc, có nhiều hình thức tuyển dụng việc làm bốc xếp khác nhau. Điều này tạo cơ hội cho những ứng viên có sự linh hoạt trong việc chọn lựa công việc phù hợp với thời gian và khả năng của mình.

6.1. Việc làm bốc xếp ca đêm

Việc làm bốc xếp ca đêm là một lựa chọn phổ biến tại nhiều nhà máy, kho bãi hoặc một số công ty phân phối hàng hóa hoạt động suốt ngày đêm. Nhân viên bốc xếp ca đêm sẽ làm việc vào ban đêm để đảm bảo không có gián đoạn trong quá trình vận chuyển và lưu kho hàng hóa.

Mặc dù công việc này có thể có mức lương cao hơn do làm việc vào giờ muộn, nhưng nó cũng đòi hỏi nhân viên có khả năng làm việc trong môi trường ít ánh sáng và ít sự giám sát trực tiếp. Đây là cơ hội tốt cho những ai tìm kiếm công việc linh hoạt về thời gian.

6.2. Việc làm bốc xếp trả lương ngày

Một trong những hình thức phổ biến trong ngành bốc xếp là trả lương ngày. Với hình thức này, nhân viên sẽ nhận lương sau mỗi ngày làm việc thay vì phải chờ đợi đến cuối tháng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai không muốn cam kết hợp đồng dài hạn hoặc cần thu nhập nhanh chóng. Việc làm này không yêu cầu kỹ năng đặc biệt và có thể áp dụng cho nhiều đối tượng, đặc biệt là sinh viên hoặc lao động thời vụ.

6.3. Việc làm bốc xếp theo giờ hành chính

Việc làm bốc xếp theo giờ hành chính yêu cầu nhân viên làm việc trong khung giờ từ sáng đến chiều, thường là 8 giờ một ngày và 5 ngày trong tuần. Đây là lựa chọn phổ biến cho những ai có nhu cầu ổn định công việc và thời gian làm việc cố định.

Mặc dù mức lương không quá cao như công việc ca đêm hay trả lương ngày, nhưng công việc này thường đi kèm với những phúc lợi khác như bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, tết. Việc làm theo giờ hành chính tạo ra sự ổn định và phù hợp cho những ai muốn giữ một lịch làm việc đều đặn.

Việc làm bốc xếp có nhiều hình thức tuyển dụng khác nhau
Việc làm bốc xếp có nhiều hình thức tuyển dụng khác nhau

7. Khu vực tuyển dụng việc làm bốc xếp

Nhu cầu tuyển dụng việc làm bốc xếp hiện nay đang tăng mạnh tại nhiều khu vực trọng điểm của Việt Nam, đặc biệt là tại những thành phố lớn. Trong đó, Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCMĐà Nẵng,... với nền kinh tế phát triển và hệ thống logistics, cảng biển, kho bãi, khu công nghiệp sôi động đang là những điểm nóng tuyển dụng.

7.1. Việc làm bốc xếp tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc, với nhiều khu công nghiệp, kho bãi và hệ thống siêu thị, tạo cơ hội việc làm bốc xếp lớn. Hàng nghìn doanh nghiệp vận tải và logistics tại đây như VNPost, Viettel Post và những công ty vận chuyển trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Nội Bài,.. thường xuyên tuyển dụng nhân viên bốc xếp.

Mức lương cho việc làm bốc xếp tại Hà Nội cũng có phần nhỉnh hơn so với một số tỉnh thành khác. Do đó, việc làm bốc xếp tại đây thu hút một lượng lớn lao động trong và ngoài thành phố.

7.2. Việc làm bốc xếp tại Đà Nẵng

Với vị trí chiến lược trong khu vực miền Trung, Đà Nẵng là cửa ngõ giao thương giữa các tỉnh phía Bắc và Nam. Hàng trăm công ty lớn như Transimex và những doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu là những nơi có nhu cầu tuyển dụng bốc xếp cao.

Bên cạnh đó, những khu du lịch và siêu thị tại Đà Nẵng cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động bốc xếp. Đây là công việc lý tưởng cho những ai muốn làm việc tại một thành phố biển, với mức thu nhập ổn định.

Thị trường việc làm bốc xếp hàng hóa tại Đà Nẵng khá sôi động
Thị trường việc làm bốc xếp hàng hóa tại Đà Nẵng khá sôi động

7.3. Việc làm bốc xếp tại TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế và thương mại lớn nhất của Việt Nam, thu hút lượng lớn công ty logistics và vận tải. Những khu công nghiệp như Tân Bình, Cát Lái và khu cảng Sài Gòn là những địa chỉ thường xuyên tuyển dụng việc làm bốc xếp.

Ngoài ra, một số công ty như Viettel, DHL và các siêu thị lớn như Coopmart cũng có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bốc xếp để hỗ trợ quá trình phân phối hàng hóa. Mức lương tại TP.HCM tương đối cao, thu hút nhiều lao động, đặc biệt là sinh viên và lao động thời vụ.

7.4. Việc làm bốc xếp tại Hải Phòng

Là thành phố cảng lớn nhất miền Bắc, Hải Phòng có nhu cầu tuyển dụng việc làm bốc xếp rất lớn, đặc biệt trong các công ty vận tải biển và logistics. Nhiều doanh nghiệp tại khu công nghiệp Đình Vũ, cảng biển Hải Phòng và những công ty chuyên về xuất nhập khẩu cần lượng lớn nhân viên bốc xếp để hỗ trợ việc vận chuyển hàng hóa.

Hải Phòng cũng là một trong những khu vực có mức lương ổn định cho công nhân bốc xếp, đặc biệt là những ai có kinh nghiệm làm việc tại cảng biển.

7.5. Việc làm bốc xếp tại Bình Dương

Bình Dương hiện đang là một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất. Những khu công nghiệp như VSIP và Mỹ Phước có nhu cầu lớn về nhân viên bốc xếp, đặc biệt là những công ty sản xuất, phân phối hàng hóa và logistics.

Với lợi thế về vị trí gần TP.HCM và mức sống hợp lý, Bình Dương thu hút nhiều lao động đến làm việc trong ngành bốc xếp, mang lại cơ hội việc làm cho nhiều người, đặc biệt là lao động phổ thông.

Bình Dương là một trong những tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động bốc xếp lớn nhất cả nước
Bình Dương là một trong những tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động bốc xếp lớn nhất cả nước

Mặc dù công việc của nhân viên bốc xếp có thể vất vả, nhưng đây lại là vị trí không thể thiếu trong các chuỗi cung ứng hàng hóa. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành logistics, nhu cầu tuyển dụng việc làm bốc xếp cũng đang gia tăng. Theo báo cáo, thị trường lao động tại rất nhiều cảng biển hiện nay vẫn đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng, đặc biệt là ứng viên có kinh nghiệm và chứng chỉ nghề.