Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9 làm việc tại Hà Nam thu nhập Từ 6 Triệu

4.1 Nghiệp vụ tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp cho khách sạn

Thực hiện tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu mới cho khách sạn theo tiêu chuẩn: giá tốt – chất lượng hàng hóa đảm bảo – thời gian giao hàng nhanh – có dịch vụ sau giao hàng,...

4.2 Nghiệp vụ khảo sát giá hàng hóa

Định kỳ theo quy định phối hợp với bộ phận Bếp và kế toán tổng hợp nội bộ tiến hành khảo sát giá các mặt hàng thường xuyên biến động về giá; lập báo cáo chi tiết trình trưởng phòng tài chính kế toán

4.3 Nghiệp vụ thu mua hàng hóa

Nhận phiếu yêu cầu mua hàng từ các bộ phận có liên quan trong khách sạn; phân tích, xác định rõ yêu cầu và nhu cầu thu muag

Liên lạc với nhà cung cấp để đặt các loại hàng hóa như rau, hải sản, thịt,...; làm đề nghị tạm ứng mua hàng

Theo dõi quá trình giao nhận hàng của nhà cung cấp cho các bộ phận có liên quan trong khách sạn; kiểm tra chất lượng, số lượng, chỉ tiêu hàng so với yêu cầu

Định kỳ hàng tháng phối hợp với các bộ phận sử dụng hàng hóa đánh giá các nhà cung cấp; lập hồ sơ theo dõi việc đặt hàng, mua hàng từ các nhà cung cấp

Trực tiếp đi mua các mặt hàng ngoài/ mặt hàng phát sinh khi không tìm được nhà cung cấp phù hợp hoặc nhà cung cung không giao hàng

4.4 Nghiệp vụ xuất – nhập – hàng

Kiểm tra kỹ tính hợp lệ của các chứng từ yêu cầu xuất – nhập hàng trước khi thực hiện ký nhận

Trực tiếp kiểm đếm hàng hóa, ghi phiếu nhập – xuất kho, nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng,...

4.5 Nghiệp vụ quản lý hàng tồn kho

4.6 Nghiệp vụ sắp xếp bảo quản kho

4.7 Các công việc khác theo yêu cầu của TP tài chính kế toán