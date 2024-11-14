Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9 làm việc tại Hà Nam thu nhập Từ 6 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9 làm việc tại Hà Nam thu nhập Từ 6 Triệu

Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9

Thu mua/Mua hàng

Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Tòa nhà INCO 515.9 – đường Lê Hoàn, P. Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Từ 6 Triệu

4.1 Nghiệp vụ tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp cho khách sạn
Thực hiện tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu mới cho khách sạn theo tiêu chuẩn: giá tốt – chất lượng hàng hóa đảm bảo – thời gian giao hàng nhanh – có dịch vụ sau giao hàng,...
4.2 Nghiệp vụ khảo sát giá hàng hóa
Định kỳ theo quy định phối hợp với bộ phận Bếp và kế toán tổng hợp nội bộ tiến hành khảo sát giá các mặt hàng thường xuyên biến động về giá; lập báo cáo chi tiết trình trưởng phòng tài chính kế toán
4.3 Nghiệp vụ thu mua hàng hóa
Nhận phiếu yêu cầu mua hàng từ các bộ phận có liên quan trong khách sạn; phân tích, xác định rõ yêu cầu và nhu cầu thu muag
Liên lạc với nhà cung cấp để đặt các loại hàng hóa như rau, hải sản, thịt,...; làm đề nghị tạm ứng mua hàng
Theo dõi quá trình giao nhận hàng của nhà cung cấp cho các bộ phận có liên quan trong khách sạn; kiểm tra chất lượng, số lượng, chỉ tiêu hàng so với yêu cầu
Định kỳ hàng tháng phối hợp với các bộ phận sử dụng hàng hóa đánh giá các nhà cung cấp; lập hồ sơ theo dõi việc đặt hàng, mua hàng từ các nhà cung cấp
Trực tiếp đi mua các mặt hàng ngoài/ mặt hàng phát sinh khi không tìm được nhà cung cấp phù hợp hoặc nhà cung cung không giao hàng
4.4 Nghiệp vụ xuất – nhập – hàng
Kiểm tra kỹ tính hợp lệ của các chứng từ yêu cầu xuất – nhập hàng trước khi thực hiện ký nhận
Trực tiếp kiểm đếm hàng hóa, ghi phiếu nhập – xuất kho, nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng,...
4.5 Nghiệp vụ quản lý hàng tồn kho
4.6 Nghiệp vụ sắp xếp bảo quản kho
4.7 Các công việc khác theo yêu cầu của TP tài chính kế toán

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng
Sử dụng tốt tin học văn phòng
Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng lắng nghe, Kỹ năng báo cáo
Tận tâm; Trung thực; Cam kết; Nhiệt huyết; Kết nối

Tại Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập trên 6 triệu
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
BHTN, BHYT, BHTN theo quy định của công ty
Các chế độ khác theo quy định của công ty
Thời gian làm việc từ T2-T7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà INCO 515.9, đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất