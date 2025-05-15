Tuyển Kế toán tổng hợp Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Cụm công nghiệp Cầu Giát, Xã Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Thực hiện ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động xây dựng, bất động sản, và hạ tầng kỹ thuật.
• Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế (thuế GTGT, TNDN, TNCN) và nộp đúng hạn theo quy định pháp luật.
• Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các sổ chi tiết và báo cáo tổng hợp, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
• Theo dõi, quản lý công nợ, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, và phân bổ chi phí dự án.
• Chuẩn bị hồ sơ thanh quyết toán, đấu thầu, và làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi cần.
• Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc lập kế hoạch tài chính và phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán, hoặc các ngành liên quan.
• Kinh nghiệm: 3 - 5 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, hoặc hạ tầng kỹ thuật.
• Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, hoặc tương tự) và các phần mềm văn phòng (Word, Excel).
• Nắm vững các quy định pháp luật về thuế, kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).
• Cẩn thận, trung thực, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng phối hợp với các bộ phận liên quan và làm việc với cơ quan bên ngoài.
• Ưu tiên ứng viên đã tham gia quyết toán thuế và làm việc với kiểm toán.

Tại Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 10 – 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực)
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Có nhiều cơ hội phát triển chuyên môn và thăng tiến nghề nghiệp.
• Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
• Thưởng hiệu quả công việc, tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch...
• Lương tháng 13, phụ cấp xăng xe, điện thoại...
• Và các ưu đãi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội

Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Cụm công nghiệp Cầu Giát, Xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

