Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn 2, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Giao hàng

- Phụ trách các công việc thường ngày tại kho: kiểm kê, kiểm soát hàng hóa ra vào kho

- Các công việc khác do quản lý giao phó

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung tương đương HSK4- HSK5

- Có thể tăng ca và phối hợp luân ca

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về logistics, kho vận

Tại CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10.000.000-15.000.000 + tăng ca

- Công ty cung cấp suất ăn ca

-Số ngày phép lên đến 12 ngày/ năm

-Môi trường thuận lợi để duy trì và phát triển ngoại ngữ tiếng trung

-Thưởng lễ, Tết và các phúc lợi khác (hiếu, hỉ, ốm đau...)

- BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước

-Thời gian làm việc từ thứ 2-thứ 7+ tăng ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM

