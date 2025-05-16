Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn 2, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Giao hàng
- Phụ trách các công việc thường ngày tại kho: kiểm kê, kiểm soát hàng hóa ra vào kho
- Các công việc khác do quản lý giao phó

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung tương đương HSK4- HSK5
- Có thể tăng ca và phối hợp luân ca
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về logistics, kho vận

Tại CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10.000.000-15.000.000 + tăng ca
- Công ty cung cấp suất ăn ca
-Số ngày phép lên đến 12 ngày/ năm
-Môi trường thuận lợi để duy trì và phát triển ngoại ngữ tiếng trung
-Thưởng lễ, Tết và các phúc lợi khác (hiếu, hỉ, ốm đau...)
- BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
-Thời gian làm việc từ thứ 2-thứ 7+ tăng ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

