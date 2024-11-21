Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
- Hà Nội: 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Lên ý tưởng và triển khai các bài viết truyền thông Nội Bộ theo chủ đề sáng tạo.
- Tham gia phối hợp với team lên ý tưởng nội dung cho các chiến dịch truyền thông và đưa tin cho các hoạt động nội bộ trên các kênh truyền thông của công ty.
- Trực tiếp tham gia vào các hoạt động và chiến dịch truyền thông, theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm mục tiêu đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng như kỳ vọng.
- Kết hợp với Designer để sản xuất các nội dung.
- Đề xuất các ý tưởng và triển khai xây dựng môi trường làm việc và các hoạt động văn hóa nội bộ cho công ty.
- Chịu trách nhiệm triển khai nội dung, và điều phối công tác truyền thông cho các sự kiện nội bộ lớn trong năm.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chủ động, có tư duy logic tốt và sáng tạo trong công việc, có khả năng xây dựng network.
- Chính trực, thẳng thắn, đam mê thử thách và đề cao yếu tố phát triển bản thân.
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt
Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Tham quan , nghỉ mát hàng năm theo chính sách công ty
Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, tháng lương thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
