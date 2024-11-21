Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Lên ý tưởng và triển khai các bài viết truyền thông Nội Bộ theo chủ đề sáng tạo.
- Tham gia phối hợp với team lên ý tưởng nội dung cho các chiến dịch truyền thông và đưa tin cho các hoạt động nội bộ trên các kênh truyền thông của công ty.
- Trực tiếp tham gia vào các hoạt động và chiến dịch truyền thông, theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm mục tiêu đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng như kỳ vọng.
- Kết hợp với Designer để sản xuất các nội dung.
- Đề xuất các ý tưởng và triển khai xây dựng môi trường làm việc và các hoạt động văn hóa nội bộ cho công ty.
- Chịu trách nhiệm triển khai nội dung, và điều phối công tác truyền thông cho các sự kiện nội bộ lớn trong năm.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể tổ chức, xây dựng nội dung chương trình, vận hành, triển khai và giám sát sự kiện diễn ra
- Chủ động, có tư duy logic tốt và sáng tạo trong công việc, có khả năng xây dựng network.
- Chính trực, thẳng thắn, đam mê thử thách và đề cao yếu tố phát triển bản thân.
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt

Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT và các chế độ công đoàn, hiếu hỉ
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Tham quan , nghỉ mát hàng năm theo chính sách công ty
Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, tháng lương thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 444 Hoàng Hoa Thám- Tây Hồ- HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

