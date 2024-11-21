Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Tây Hồ

Truyền thông nội bộ

- Lên ý tưởng và triển khai các bài viết truyền thông Nội Bộ theo chủ đề sáng tạo.

- Tham gia phối hợp với team lên ý tưởng nội dung cho các chiến dịch truyền thông và đưa tin cho các hoạt động nội bộ trên các kênh truyền thông của công ty.

- Trực tiếp tham gia vào các hoạt động và chiến dịch truyền thông, theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm mục tiêu đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng như kỳ vọng.

- Kết hợp với Designer để sản xuất các nội dung.

- Đề xuất các ý tưởng và triển khai xây dựng môi trường làm việc và các hoạt động văn hóa nội bộ cho công ty.

- Chịu trách nhiệm triển khai nội dung, và điều phối công tác truyền thông cho các sự kiện nội bộ lớn trong năm.

Yêu Cầu Công Việc

- Có thể tổ chức, xây dựng nội dung chương trình, vận hành, triển khai và giám sát sự kiện diễn ra

- Chủ động, có tư duy logic tốt và sáng tạo trong công việc, có khả năng xây dựng network.

- Chính trực, thẳng thắn, đam mê thử thách và đề cao yếu tố phát triển bản thân.

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt

Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT và các chế độ công đoàn, hiếu hỉ

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Tham quan , nghỉ mát hàng năm theo chính sách công ty

Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, tháng lương thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

