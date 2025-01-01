Công việc Truyền thông nội bộ-
Tuyển dụng việc làm Truyền thông nội bộ đang rất hot ở các khu vực phát triển như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ... Mức lương của ngành này khá hấp dẫn, từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, ngoài chuyên môn về truyền thông, marketing, ứng viên cần thể hiện được kỹ năng mềm xuất sắc.
1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm truyền thông nội bộ
Truyền thông nội bộ chính là hoạt động truyền đạt thông tin giữa cá nhân, phòng ban và các cấp trong một tổ chức, doanh nghiệp. Nói cách khác, đây chính là mạch máu kết nối mọi thành viên trong doanh nghiệp, đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.
Ngày nay, việc làm truyền thông nội bộ tăng mạnh và không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt thông tin. Việc làm Truyền thông nội bộ còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tăng cường sự gắn kết giữa nhân viên, nâng cao hiệu quả làm việc và cuối cùng là đóng góp vào sự thành công chung của tổ chức. Ngoài ra, việc làm truyền thông nội bộ cũng việc hỗ trợ nhà quản lý cấp trung, giúp họ cải thiện kỹ năng truyền thông và trở thành kênh truyền tải thông tin hiệu quả.
Theo báo cáo State of the Sector 2021/2022 của Gallagher, 53% doanh nghiệp coi trọng việc đảm bảo sự gắn kết đội nhóm và 39% điều chỉnh chiến lược truyền thông để phù hợp với xu hướng làm việc linh hoạt. Số liệu này cho thấy nhiều doanh nghiệp đang ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của Truyền thông nội bộ và sẵn sàng đầu tư nguồn lực để phát triển bộ phận này.
Đặc biệt, với sự phát triển của công nghệ số, những kênh truyền thông nội bộ cũng trở nên đa dạng và phức tạp hơn. Do đó, nhu cầu về những chuyên gia Truyền thông nội bộ có khả năng sử dụng những công cụ kỹ thuật số, phân tích dữ liệu và xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả ngày càng tăng cao.
2. Mức lương trung bình của nhân viên truyền thông nội bộ
Thu nhập trung bình của nhân viên truyền thông nội bộ tại Việt Nam đang ở mức khá hấp dẫn, dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng và còn có thể cao hơn tùy thuộc vào kinh nghiệm, quy mô công ty và vị trí cụ thể. Đặc biệt, với những chuyên viên đã có kinh nghiệm và đảm nhận vị trí trưởng phòng, mức thu nhập có thể lên đến 35.000.000 VNĐ/tháng.
|
Việc làm truyền thông nội bộ
|
Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
|
Nhân viên truyền thông nội bộ
|
8.000.000 - 10.000.000
|
Chuyên viên truyền thông nội bộ
|
12.000.000 - 25.000.000
|
Trưởng phòng truyền thông nội bộ
|
16.000.000 - 35.000.000
Từ bảng trên có thể thấy, nghề truyền thông nội bộ không chỉ mang lại sự ổn định về thu nhập mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Với những ai đam mê truyền thông, sáng tạo và có khả năng giao tiếp tốt, đây chắc chắn là một lựa chọn nghề nghiệp đầy hứa hẹn.
3. Mô tả công việc của nhân viên truyền thông nội bộ
Nhân viên truyền thông nội bộ chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện chiến lược giao tiếp trong công ty, đảm bảo thông tin được truyền tải một cách rõ ràng, chính xác và hiệu quả. Trong đó, một số nhiệm vụ chính của chuyên viên truyền thông nội bộ bao gồm:
-
Lên kế hoạch và triển khai chiến lược truyền thông nội bộ: Xác định mục tiêu, nội dung và kênh truyền tải thông tin phù hợp cho từng đối tượng nhân viên trong tổ chức.
-
Quản lý và sản xuất nội dung: Tạo ra thông điệp truyền thông nội bộ và duy trì các kênh giao tiếp như phần mềm trao đổi thông tin, website, blog, bảng thông báo,...
-
Đảm bảo tính minh bạch và nhất quán trong thông tin: Làm việc với ban lãnh đạo để đảm bảo thông điệp được truyền tải rõ ràng và thống nhất qua từng cấp, phòng ban trong tổ chức.
-
Theo dõi và đánh giá hiệu quả: Đo lường tác động của những hoạt động truyền thông nội bộ thông qua những chỉ số như mức độ hài lòng và gắn kết của nhân viên.
-
Tổ chức sự kiện nội bộ: Lên kế hoạch và tổ chức một số sự kiện như hội nghị, hội thảo, team building, year-end party và hoạt động gắn kết khác nhằm thúc đẩy tinh thần đồng đội và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
-
Thu thập phản hồi và đề xuất giải pháp: Tiến hành phỏng vấn nhân viên để thu thập ý kiến về văn hóa doanh nghiệp và đề xuất giải pháp cải tiến về truyền thông nội bộ phù hợp.
-
Hỗ trợ ban lãnh đạo trong báo cáo truyền thông: Cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo, chuẩn bị báo cáo về hoạt động truyền thông nội bộ và chỉ số liên quan.
4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm truyền thông nội bộ
Để trở thành một chuyên viên Truyền thông nội bộ tài năng, ứng viên cần trang bị cho mình một hành trang kiến thức và kỹ năng toàn diện. Không chỉ cần chuyên môn sâu về truyền thông, marketing hay nhân sự, ứng viên tìm việc làm Truyền thông nội bộ còn phải sở hữu những tố chất quan trọng như khả năng giao tiếp, sáng tạo và làm việc nhóm.
-
Kiến thức chuyên môn: Ứng viên cần có nền tảng kiến thức vững chắc về lĩnh vực như truyền thông, marketing, nhân sự hoặc kinh tế.
-
Kinh nghiệm thực tế: Kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm tại những vị trí liên quan như Chuyên viên Truyền thông nội bộ, Chuyên viên Nhân sự sẽ là một lợi thế lớn.
-
Kỹ năng chuyên môn:
-
Kỹ năng giao tiếp: Khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả, thuyết trình lưu loát và xây dựng mối quan hệ tốt là yếu tố quan trọng.
-
Kỹ năng sáng tạo: Đề xuất ý tưởng mới, độc đáo để tạo ra nội dung truyền thông hấp dẫn.
-
Kỹ năng thiết kế: Biết sử dụng những công cụ hỗ trợ thiết kế cơ bản như Canva, Photoshop để sáng tạo ấn phẩm truyền thông.
-
Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin: Thành thạo công cụ truyền thông nội bộ như email, mạng xã hội nội bộ, và các nền tảng quản lý nội dung.
-
Kỹ năng tổ chức và quản lý: Lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả, quản lý thời gian và tiến độ công việc.
-
Kỹ năng phân tích và đánh giá: Đánh giá hiệu quả truyền thông và đề xuất chiến lược phù hợp.
-
Kỹ năng làm việc nhóm: Làm việc hiệu quả trong môi trường nhóm, phối hợp với bộ phận khác để hoàn thành mục tiêu chung.
-
-
Tố chất cá nhân:
-
Sáng tạo: Luôn tìm kiếm những cách thức mới để truyền tải thông tin.
-
Tự tin: Khả năng trình bày ý kiến trước đám đông và thuyết phục người khác.
-
Linh hoạt: Khả năng thích ứng với những thay đổi và tình huống mới.
-
Trung thực: Luôn đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong công việc.
-
Ngoài ra, nhà tuyển dụng cũng đánh giá cao những ứng viên có khả năng tổ chức công việc tốt, tư duy logic và có tinh thần trách nhiệm cao.
Lưu ý: Đây là yêu cầu chung của nhà tuyển dụng, những yêu cầu cụ thể có thể thay đổi tùy theo từng công ty và vị trí ứng tuyển.
5. Khu vực tuyển dụng nhân viên truyền thông nội bộ nhiều nhất
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên truyền thông nội bộ hiện nay đang gia tăng mạnh mẽ. Việc tổ chức sự kiện nội bộ, cải thiện chiến lược truyền thông và phát triển văn hóa công ty cũng là yếu tố quan trọng khiến nhu cầu tuyển dụng việc làm truyền thông nội bộ trở nên cấp thiết, đặc biệt tại những khu vực có sự phát triển mạnh mẽ của nhiều doanh nghiệp và tổ chức lớn tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ….
- Việc làm truyền thông nội bộ Hà Nội
Nhu cầu tuyển dụng việc làm truyền thông nội bộ tại Hà Nội luôn duy trì ở mức cao. Rất nhiều công ty công nghệ và một số tổ chức liên quan đến nghiên cứu, giáo dục và tư vấn,... đăng hàng nghìn tin tuyển dụng mỗi tháng. Những doanh nghiệp này đặc biệt chú trọng việc xây dựng một hệ thống truyền thông nội bộ hiệu quả để gắn kết các bộ phận, nâng cao năng suất làm việc và cải thiện văn hóa công ty.
Thực tế, Hà Nội chứng kiến sự gia tăng trong số lượng tuyển dụng chuyên viên truyền thông nội bộ, đặc biệt là những vị trí liên quan đến phát triển chiến lược truyền thông, hỗ trợ quản lý cấp trung, cũng như hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Việc làm truyền thông nội bộ TP.HCM
Sự phát triển nhanh chóng của hàng loạt công ty công nghệ, tài chính và doanh nghiệp sản xuất,... là yếu tố thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng việc làm truyền thông nội bộ tại TP.HCM. Bên cạnh đó, những thay đổi trong phương thức làm việc hybrid, kết hợp giữa làm việc tại văn phòng và làm việc từ xa, khiến những công ty tại TP.HCM cần phải xây dựng một hệ thống truyền thông nội bộ mạnh mẽ, hiệu quả hơn để duy trì sự gắn kết nhân viên.
Khảo sát trên những trang tuyển dụng trực tuyến, có hàng trăm việc làm Truyền thông nội bộ tại TP.HCM đang được cập nhật. Trong đó, nhiều công ty ưu tiên tìm kiếm chuyên viên có kỹ năng về sử dụng công nghệ và phân tích dữ liệu.
- Việc làm truyền thông nội bộ Đà Nẵng
Mặc dù Đà Nẵng không phải là thành phố có nhu cầu tuyển dụng cao như Hà Nội hay TP.HCM, nhưng với vị thế là trung tâm kinh tế của miền Trung, nhu cầu tuyển dụng nhân viên tại Đà Nẵng cho vị trí truyền thông nội bộ cũng đang tăng lên.
Đặc biệt, trong bối cảnh doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, logistics và du lịch phát triển mạnh mẽ, nhiều công ty ở Đà Nẵng cần những chuyên viên truyền thông nội bộ có khả năng quản lý công cụ giao tiếp, duy trì sự kết nối giữa các bộ phận và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
- Việc làm truyền thông nội bộ Cần Thơ
Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Cần Thơ cho vị trí nhân viên truyền thông nội bộ vẫn đang trên đà phát triển. Khá nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp và dịch vụ đang nhận thấy vai trò quan trọng của truyền thông nội bộ trong việc thúc đẩy sự kết nối doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả làm việc.
Mặc dù không có sự phát triển mạnh mẽ như TP.HCM hay Hà Nội, nhưng Cần Thơ là một thị trường mới nổi, nơi rất đông doanh nghiệp đang có nhu cầu tìm kiếm nhân viên truyền thông nội bộ với số lượng tương đối nhiều để hỗ trợ xây dựng chiến lược truyền thông phù hợp với môi trường làm việc hiện đại.
Sự thay đổi trong phương thức làm việc, đặc biệt là mô hình làm việc linh hoạt (Hybrid Working), đang thúc đẩy các doanh nghiệp tìm kiếm những ứng viên làm việc tại vị trí truyền thông nội bộ có khả năng tạo ra sự gắn kết và chuyển tải thông điệp hiệu quả trong môi trường làm việc số. Ngoài ra, mức thu nhập hấp dẫn, từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng là điểm thu hút ứng viên trong ngành này.