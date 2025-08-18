Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2R Bình Giã Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông nội bộ phù hợp với mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Quản lý các kênh truyền thông nội bộ như: bản tin nội bộ, email, mạng nội bộ (intranet), group nội bộ, zalo, fanpage facebook....)

Lên nội dung và tổ chức các hoạt động truyền thông gắn kết (team building, ngày hội công ty, sinh nhật nhân viên, giải thưởng nội bộ,...)

Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo thông tin nội bộ được truyền tải rõ ràng, chính xác và kịp thời.

Theo dõi và đánh giá mức độ hiệu quả của các hoạt động truyền thông thông qua khảo sát, tương tác, phản hồi,...

Đề xuất giải pháp cải tiến phù hợp với từng giai đoạn phát triển tổ chức

Hỗ trợ xây dựng văn hóa doanh nghiệp, lan tỏa giá trị cốt lõi và định hướng phát triển tổ chức.

Quản lý ngân sách, nhân sự và hoạt động vận hành của bộ phận truyền thông nội bộ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Truyền thông, Quan hệ công chúng, Báo chí, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kỹ năng viết và biên tập nội dung tốt.

Có tư duy sáng tạo, khả năng lập kế hoạch, tổ chức và điều phối sự kiện.

Khả năng giao tiếp, truyền cảm hứng và kết nối đội ngũ.

Am hiểu văn hóa doanh nghiệp, tâm lý tổ chức và mô hình truyền thông nội bộ hiện đại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh.

Thưởng theo hiệu quả công việc và các sự kiện nội bộ nổi bật.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến.

Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ tết, thưởng lễ 8/3 và 20/10, thưởng KPI, thưởng T13, khám sức khỏe định kỳ với gói dịch vụ cao, sinh nhật và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT

