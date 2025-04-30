Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH AEGONA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty TNHH AEGONA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến tuyển dụng .
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển dụng như job fair, talkshow, workshop, company tour.
Thực hiện các công việc liên quan tới truyền thông nội bộ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
[ Nữ ] Là sinh viên các ngành Quản trị nhân sự, Quan hệ công chúng hoặc các lĩnh vực liên quan .
Sinh viên chờ bằng - mới tốt nghiệp hoặc năm 4 đã hết môn học. Ưu tiên có thể làm chính thức sau thời gian thực tập.
Full-time từ thứ 2 – thứ 6, trong vòng 3 tháng
Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, chủ động và cầu tiến
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty TNHH AEGONA Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp thực tập hàng tháng và Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng tuyển dụng và thị trường nhân sự ngành IT
Tham gia các hoạt động nội bộ như team building, sinh nhật, các sự kiện văn hoá doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEGONA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
