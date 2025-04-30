Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH AEGONA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến tuyển dụng .

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển dụng như job fair, talkshow, workshop, company tour.

Thực hiện các công việc liên quan tới truyền thông nội bộ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

[ Nữ ] Là sinh viên các ngành Quản trị nhân sự, Quan hệ công chúng hoặc các lĩnh vực liên quan .

Sinh viên chờ bằng - mới tốt nghiệp hoặc năm 4 đã hết môn học. Ưu tiên có thể làm chính thức sau thời gian thực tập.

Full-time từ thứ 2 – thứ 6, trong vòng 3 tháng

Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, chủ động và cầu tiến

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH AEGONA Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập hàng tháng và Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng tuyển dụng và thị trường nhân sự ngành IT

Tham gia các hoạt động nội bộ như team building, sinh nhật, các sự kiện văn hoá doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEGONA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin