Tuyển Truyền thông nội bộ CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi, cập nhật thông tin CBCNV:

Cập nhật hồ sơ, danh sách CBCNV thường xuyên;

Theo dõi biến động nhân sự, đề xuất chế độ phù hợp;

Đảm bảo CBCNV được hưởng đầy đủ các chính sách như: BHXH, BHYT, thưởng lễ Tết, trợ cấp ốm đau, thai sản...;

Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động chăm sóc đời sống: Nghỉ mát, tham quan, sinh nhật, hiếu – hỉ...;

Chăm sóc và hỗ trợ trực tiếp CBCNV:

Chủ động nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu, tâm tư của người lao động;

Phối hợp với phòng ban khác để thăm hỏi, hỗ trợ khi CBCNV ốm đau, gia đình có việc...;

Theo dõi các hoạt động văn hóa, xã hội trong công ty để phối hợp tổ chức, hỗ trợ xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động;

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng,.. các ngành liên quan; các trường Học viện Hành chính Quốc gia, ĐH Lao động xã hội, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn...;

Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng word, excel...;

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt; Nhiệt tình, hòa đồng;

Chăm chỉ, chịu khó, chịu được áp lực;

Độ tuổi: từ 30 tuổi trở lên.

Tại CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 15M;

Được làm việc tại Tập đoàn đa ngành Top 1 Việt Nam - Tập đoàn AMACCAO;

Được hỗ trợ ăn trưa với thực đơn thay đổi theo ngày đảm bảo dinh dưỡng cho đội ngũ CBNV, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;

Được tham gia BHXH và du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty; các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

Môi trường làm việc văn minh, công bằng;

Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp; Công việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

