Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên ý tưởng và phát triển các concept sáng tạo cho các sự kiện của Công ty: Vinh danh, Sinh nhật Công ty, Tổng kết cuối năm, các sự kiện Mừng ngày lễ 8/3, 20/10, Noel,...
Tham gia xây dựng ý tưởng Key Visual (KV) cho các sự kiện, đảm bảo tinh thần thẩm mỹ và phù hợp với thương hiệu.
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn các nhà thầu tổ chức sự kiện uy tín và phù hợp với yêu cầu của Công ty, giám sát quá trình, chất lượng của đơn vị thầu.
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông - marketing để quảng bá thương hiệu và sự kiện.
Tạo nội dung sáng tạo cho các kênh truyền thông xã hội, website, email marketing và các tài liệu quảng cáo khác.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả các chiến dịch truyền thông, đưa ra các đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí tuyên truyền hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Truyền thông nội bộ - Tổ chức sự kiện
Tư duy sáng tạo, tư duy chiến lược va khả năng lên ý tưởng độc đáo.
Sử dụng các công cụ thiết kế (Photoshop, Illustrator,v.v..) là một lợi thế.
Có khả năng/kinh nghiệm MC là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng các dịp lễ tết, thưởng cuối năm.
Bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ.
BHXH, BHYT theo luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 +2 tòa nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

