Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ

Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên ý tưởng và phát triển các concept sáng tạo cho các sự kiện của Công ty: Vinh danh, Sinh nhật Công ty, Tổng kết cuối năm, các sự kiện Mừng ngày lễ 8/3, 20/10, Noel,...

Tham gia xây dựng ý tưởng Key Visual (KV) cho các sự kiện, đảm bảo tinh thần thẩm mỹ và phù hợp với thương hiệu.

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn các nhà thầu tổ chức sự kiện uy tín và phù hợp với yêu cầu của Công ty, giám sát quá trình, chất lượng của đơn vị thầu.

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông - marketing để quảng bá thương hiệu và sự kiện.

Tạo nội dung sáng tạo cho các kênh truyền thông xã hội, website, email marketing và các tài liệu quảng cáo khác.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả các chiến dịch truyền thông, đưa ra các đề xuất cải tiến.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí tuyên truyền hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Truyền thông nội bộ - Tổ chức sự kiện

Tư duy sáng tạo, tư duy chiến lược va khả năng lên ý tưởng độc đáo.

Sử dụng các công cụ thiết kế (Photoshop, Illustrator,v.v..) là một lợi thế.

Có khả năng/kinh nghiệm MC là một lợi thế

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh, thưởng các dịp lễ tết, thưởng cuối năm.

Bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ.

BHXH, BHYT theo luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển

