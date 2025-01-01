Tất cả địa điểm
Công việc Quan hệ công chúng

-

Có 164 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Truyền thông nội bộ CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEGONA
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH AEGONA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEGONA
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Widogame
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần Widogame làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty cổ phần Widogame
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company
Tuyển Truyền thông nội bộ Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ giáo dục The Catalyst
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Công nghệ giáo dục The Catalyst làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Công nghệ giáo dục The Catalyst
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự
Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 15/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần iCheck
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần iCheck làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần iCheck
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

Các công ty, doanh nghiệp hiện nay đặc biệt chú trọng đến việc quảng bá thương hiệu và gia tăng sự gắn kết với khách hàng. Bởi vậy, việc làm Quan hệ công chúng (PR) được tuyển dụng nhiều với mức lương hấp dẫn, dao động trung bình từ 10.000.000 đến 20.000.000 VNĐ/tháng đem tới nhiều cơ hội việc làm cho những người có khả năng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Quan hệ công chúng (PR)

Ngành Quan hệ công chúng (hay PR) liên quan đến các hoạt động, chiến lược truyền thông nhằm khẳng định thương hiệu, quảng bá sản phẩm,... Hiện nay, sự cạnh tranh của thị trường tiêu dùng, mua sắm ngày càng cao khiến hầu hết các công ty, doanh nghiệp đầu tư vào PR nhằm khẳng định vị thế của mình và sản phẩm mình kinh doanh.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Quan hệ công chúng ngày càng tăng, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đất nước liên tục có những bước đột phá vượt bậc. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng của xã hội với công việc này còn thấp. Đây là cơ hội lớn với người học ngành Quan hệ công chúng để được làm nghề với mức lương hấp dẫn.

Việc làm trong lĩnh vực Quan hệ công chúng vô cùng đa dạng. Có thể là công việc liên quan đến quản lý hình ảnh cá nhân, tổ chức sự kiện, phát triển các chiến lược truyền thông nội bộ hoặc xây dựng mối quan hệ với công chúng, khách hàng,...

Nhiều công ty có nhu cầu tuyển dụng việc làm Quan hệ công chúng với mong muốn khẳng định vị thế của mình trên thị trường
Nhiều công ty có nhu cầu tuyển dụng việc làm Quan hệ công chúng với mong muốn khẳng định vị thế của mình trên thị trường

2. Mức lương trung bình của việc làm Quan hệ công chúng

So với những công việc khác trong ngành truyền thông, việc làm Quan hệ công chúng có mức lương khá tốt với mức trung bình khoảng 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Tùy theo kinh nghiệm, vị trí, mức lương sẽ có sự khác biệt nhất định.

Mức lương theo kinh nghiệm

Việc làm Quan hệ công chúng

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Thực tập quan hệ công chúng

5.000.000 - 8.000.000

Nhân viên quan hệ công chúng

8.000.000 - 12.000.000

Chuyên viên quan hệ công chúng

15.000.000 - 20.000.000

Trưởng phòng quan hệ công chúng

25.000.000 - 50.000.000

Lưu ý: Trên đây chỉ là là mức lương để bạn đọc tham khảo mà Job3s cung cấp. Ngoài ra, yếu tố địa điểm, loại hình công ty, chính sách thưởng cũng sẽ ảnh hưởng tới mức lương cụ thể của việc làm Quan hệ công chúng.

3. Mô tả công việc của việc làm Quan hệ công chúng

Nhân viên Quan hệ công chúng là người góp phần xây dựng, duy trì nhận thức cộng đồng thông qua những câu chuyện lôi cuốn về sản phẩm, thương hiệu, từ đó giúp doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu. Dưới đây là một số công việc chủ yếu của nhân viên PR:

  • Lập kế hoạch truyền thông: Xây dựng các chiến lược truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh và nâng tầm thương hiệu của công ty. Đồng thời, việc làm Quan hệ công chúng cũng bao gồm cả việc soạn thảo thông cáo báo chí và tài liệu truyền thông gửi đến công chúng, báo đài để đăng tải.

  • Tổ chức sự kiện: Lập kế hoạch chi tiết và điều phối các sự kiện như hội thảo, họp báo, triển lãm, lễ kỷ niệm,… trong nội bộ công ty hoặc với đối tác, khách hàng.

  • Giải quyết khủng hoảng truyền thông: Nhân viên PR là người xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố nhằm giảm tối đa tác động tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến tổ chức.

  • Duy trì mối quan hệ với các đơn vị truyền thông: Việc có mối liên hệ tốt đẹp với các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí là một trong những đầu mục công việc của nhân viên quan hệ công chúng. Điều này cũng có lợi trong những trường hợp bất ngờ, tránh dẫn đến khủng hoảng truyền thông.

  • Theo dõi và phân tích hiệu quả chiến lược PR: Thu thập, nghiên cứu các chỉ số như mức độ phủ sóng, phản hồi của công chúng để đánh giá thành công của các chiến dịch truyền thông.

Nhân viên Quan hệ công chúng có nhiệm vụ tăng nhận diện thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp
Nhân viên Quan hệ công chúng có nhiệm vụ tăng nhận diện thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp

4. Yêu cầu đối với việc làm Quan hệ công chúng

Việc xây dựng thương hiệu hiện nay được các doanh nghiệp, công ty đặc biệt quan tâm. Đây được coi là yếu tố then chốt để tồn tại và khẳng định vị thế trên thị trường. Bởi vậy, nhu cầu tuyển dụng Quan hệ công chúng chất lượng ngày càng cao.

  • Kiến thức chuyên môn: Một chuyên viên PR trước tiên cần nắm vững kiến thức về truyền thông (báo in, báo mạng, truyền hình, mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến,...). Cùng với đó là biết cách quản lý hình ảnh, thương hiệu để áp dụng vào việc lập kế hoạch PR.

  • Kỹ năng viết: Đây là kỹ năng không thể thiếu với một nhân viên Quan hệ công chúng. Hơn nữa, việc sử dụng ngôn từ linh hoạt cũng khiến việc truyền tải thông tin đến khách hàng tốt hơn.

  • Kỹ năng giao tiếp: Việc làm Quan hệ công chúng đòi hỏi khả năng giao tiếp thuyết phục và truyền đạt thông điệp rõ ràng. Hơn nữa, kỹ năng giao tiếp tốt sẽ giúp ích lớn trong quá trình trao đổi thông tin, phối hợp làm việc nhóm, nâng cao hiệu quả công việc.

  • Linh hoạt, nhạy bén: Khi đối mặt với những tình huống khủng hoảng, nhân viên PR cần khéo léo, “nảy số” nhanh để giải quyết vấn đề. Mặt khác, bạn phải nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng để đẩy mạnh chiến lược Marketing thu hút sự chú ý từ công chúng

  • Sáng tạo: Trước những thay đổi, biến động của thị trường cùng các “trend” mới liên tục xuất hiện, những ý tưởng độc đáo, mới lạ sẽ giúp các sự kiện hay chiến dịch PR gây ấn tượng và tạo được tiếng vang với công chúng.

Nhân viên Quan hệ công chúng cần có đủ các kỹ năng giao tiếp, phân tích, xử lý tình huống,.. và nhạy bén trong từng chiến lược
Nhân viên Quan hệ công chúng cần có đủ các kỹ năng giao tiếp, phân tích, xử lý tình huống,.. và nhạy bén trong từng chiến lược

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Quan hệ công chúng

Hiện nay, việc làm Quan hệ công chúng được tìm kiếm ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam. Trong đó, những thành phố có nền kinh tế phát triển mạnh với số lượng lớn các công ty, tổ chức đa quốc gia như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng,... nhu cầu tuyển dụng nhiều hơn.

  • Việc làm Quan hệ công chúng tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đa lĩnh vực, đa ngành nghề. Nhiều công ty lớn tại TP.HCM như Le Group, Edelman, T&A Ogilvy cùng các doanh nghiệp trong các ngành FMCG, công nghệ, tài chính… đều đang tìm kiếm nhân sự Quan hệ công chúng để quản lý hình ảnh công ty, xử lý khủng hoảng truyền thông khi cần thiết.

  • Việc làm Quan hệ công chúng tại Hà Nội

Thị trường việc làm tại Hà Nội hiện nay rất sôi động, đặc biệt là trong các lĩnh vực như truyền thông, marketing, tổ chức sự kiện,... ở các công ty lớn hay những tập đoàn đa quốc gia. Đa phần các công ty thường xuyên tuyển dụng nhân viên cho các vị trí như Media Relations Manager, PR Executive, PR Specialist, Social Media Manager,…

Thị trường việc làm Quan hệ công chúng tại Hà Nội rất sôi động, mở ra cơ hội cho nhiều bạn trẻ thử sức trong lĩnh vực này
Thị trường việc làm Quan hệ công chúng tại Hà Nội rất sôi động, mở ra cơ hội cho nhiều bạn trẻ thử sức trong lĩnh vực này

  • Việc làm Quan hệ công chúng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng được coi là thành phố trọng điểm của khu vực miền Trung. Những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực ngành du lịch và dịch vụ tại Đà Nẵng kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí liên quan đến quan hệ công chúng trong ngành khách sạn, bất động sản. Ngoài ra, một số kênh truyền thông trực tuyến ở Đà Nẵng cũng tuyển nhân viên PR để hỗ trợ tổ chức sự kiện và tăng cường khả năng tiếp cận với công chúng.

  • Việc làm Quan hệ công chúng Biên Hòa

Biên Hòa (Đồng Nai) có nhiều doanh nghiệp lớn, công ty, nhà máy hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các công ty này thường xuyên đăng tin tuyển chuyên viên PR để xây dựng hình ảnh thương hiệu, quản lý truyền thông, tổ chức sự kiện,... Một số công ty lớn trong khu vực như LG, Samsung,... đều đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên Quan hệ công chúng.

Việc làm Quan hệ công chúng được coi là lựa chọn đầy tiềm năng với nhu cầu nhân lực cao, mức lương cạnh tranh, nhiều cơ hội thăng tiến. Tuy vậy, công việc này cũng ẩn chứa không ít thử thách, khó khăn. Ứng viên ngoài việc luôn trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng thì phải luôn giữ được ngọn lửa đam mê để theo nghề và làm nghề.