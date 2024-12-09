Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Bến Tre thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
- Bến Tre:
- Châu Thành Bến Tre, Việt Nam
- Chợ Lách, Bến Tre
- Bình Đại, Bến Tre
- huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre
- Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
- thành phố Bến Tre Bến Tre, Việt Nam
- Thành phố Vĩnh Long Vĩnh Long, Việt Nam
- Thành phố Trà Vinh Trà Vinh, Việt Nam, Thành phố Bến Tre
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Mô tả công việc
Tư vấn các dịch vụ tài chính phù hợp cho nhu cầu khách hàng: thẻ tín dụng & gói vay (tiền mặt, trả góp...) tại các điểm cửa hàng đối tác của Home Credit
Giải đáp các thắc mắc của khách về sản phẩm dịch vụ của công ty
Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ
Chăm sóc khách hàng cũ dựa trên data của công ty cung cấp
Đi thị trường để hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng (nếu cần)
Báo cáo các trường hợp có dấu hiệu gian lận của khách hàng (nếu có)
Thời gian làm việc: tùy theo khu vực (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)
Được đào tạo nghiệp vụ có tính lương trước khi bắt đầu công việc
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên (12/12)
Giao tiếp tốt, lưu loát
Có thể sử dụng điện thoại thông minh để làm hợp đồng online cho khách
Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng là lợi thế
Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập từ 10 triệu/ tháng trở lên tùy theo năng lực
Thử việc: 100% lương
Thưởng trợ cấp trách nhiệm cho các nhân viên có thành tích tốt
BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Minh Aeon (bảo lãnh viện phí khám & chữa bệnh ngoại trú/ nội trú)
Ngày phép: 15 ngày/ năm
Thưởng lễ tết theo quy định công ty
Lương tháng 13
Được đào tạo và cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý
Khám sức khỏe mỗi năm 1 lần
Du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
