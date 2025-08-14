Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 02, Trần Thủ Độ, Trường Thi, Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Giảng dạy tiếng Nhật các trình độ (N5 → N3) cho học viên du học, kỹ sư, thực tập sinh.

Xây dựng giáo án, tài liệu học tập phù hợp từng lớp.

Theo dõi và đánh giá tiến bộ của học viên.

Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa, CLB tiếng Nhật.

Hỗ trợ học viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên (ưu tiên N2/N1).

Có kỹ năng giảng dạy, giao tiếp tốt; giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Yêu thích công việc giảng dạy, nhiệt tình, trách nhiệm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đứng lớp, từng làm việc/học tập tại Nhật.

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Full-time 10 – 18 triệu/tháng | Part-time thỏa thuận theo giờ dạy.

Lương tháng 13 + thưởng lễ Tết + phụ cấp.

Được đào tạo phương pháp giảng dạy hiện đại, giáo án chuẩn.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, hỗ trợ đồng nghiệp.

Tham gia du lịch, team building, sự kiện của trung tâm.

Cơ hội thăng tiến lên Trưởng bộ môn nếu làm tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI

