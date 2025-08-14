Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI

Giáo viên tiếng Nhật

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Số 02, Trần Thủ Độ, Trường Thi, Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Giảng dạy tiếng Nhật các trình độ (N5 → N3) cho học viên du học, kỹ sư, thực tập sinh.
Xây dựng giáo án, tài liệu học tập phù hợp từng lớp.
Theo dõi và đánh giá tiến bộ của học viên.
Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa, CLB tiếng Nhật.
Hỗ trợ học viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên (ưu tiên N2/N1).
Có kỹ năng giảng dạy, giao tiếp tốt; giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Yêu thích công việc giảng dạy, nhiệt tình, trách nhiệm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đứng lớp, từng làm việc/học tập tại Nhật.
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Full-time 10 – 18 triệu/tháng | Part-time thỏa thuận theo giờ dạy.
Lương tháng 13 + thưởng lễ Tết + phụ cấp.
Được đào tạo phương pháp giảng dạy hiện đại, giáo án chuẩn.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, hỗ trợ đồng nghiệp.
Tham gia du lịch, team building, sự kiện của trung tâm.
Cơ hội thăng tiến lên Trưởng bộ môn nếu làm tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, đường Trần Thủ Độ, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

