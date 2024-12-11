Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 6 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 6 - 15 Triệu

Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Sóc Trăng:

- Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng

- Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng

- Châu Thành Sóc Trăng, Việt Nam

- Thạnh Trị Sóc Trăng, Việt Nam

- Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

- Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu

- Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Mô tả công việc
Tư vấn các dịch vụ tài chính phù hợp cho nhu cầu khách hàng: thẻ tín dụng & gói vay (tiền mặt, trả góp...) tại các điểm cửa hàng đối tác của Home Credit
Giải đáp các thắc mắc của khách về sản phẩm dịch vụ của công ty
Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ
Chăm sóc khách hàng cũ dựa trên data của công ty cung cấp
Đi thị trường để hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng (nếu cần)
Báo cáo các trường hợp có dấu hiệu gian lận của khách hàng (nếu có)
Thời gian làm việc: tùy theo khu vực (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)
Được đào tạo nghiệp vụ có tính lương trước khi bắt đầu công việc

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
Tốt nghiệp THPT trở lên (12/12)
Giao tiếp tốt, lưu loát
Có thể sử dụng điện thoại thông minh để làm hợp đồng online cho khách
Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng là lợi thế

Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng
Tổng thu nhập từ 10 triệu/ tháng trở lên tùy theo năng lực
Thử việc: 100% lương
Thưởng trợ cấp trách nhiệm cho các nhân viên có thành tích tốt
BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Minh Aeon (bảo lãnh viện phí khám & chữa bệnh ngoại trú/ nội trú)
Ngày phép: 15 ngày/ năm
Thưởng lễ tết theo quy định công ty
Lương tháng 13
Được đào tạo và cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý
Khám sức khỏe mỗi năm 1 lần
Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 20 Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

