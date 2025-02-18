Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính FE CREDIT làm việc tại Long An thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại FE CREDIT
- Long An: Đóng BXHH ngay khi thử việc Thử việc nhận 100% lương cứng, Thành phố Sóc Trăng
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Tư vấn và hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm vay tiền mặt, bảo hiểm,... của FEC
- Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo quy định của FEC
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng liên quan đến khoản vay
- Phân tích và đánh giá sơ bộ khả năng vay vốn của khách hàng
- Giới thiệu và tư vấn các gói vay phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng khách hàng
- Theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ vay và thông báo kết quả cho khách hàng
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu khách hàng
- Kỹ năng thuyết phục và đàm phán tốt
- Có khả năng tư vấn chuyên nghiệp, trình bày rõ ràng, dễ hiểu
- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và chịu được áp lực công việc cao
Tại FE CREDIT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FE CREDIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
