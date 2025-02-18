Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính FE CREDIT làm việc tại Long An thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Đóng BXHH ngay khi thử việc Thử việc nhận 100% lương cứng, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm vay tiền mặt, bảo hiểm,... của FEC

- Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo quy định của FEC

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng liên quan đến khoản vay

- Phân tích và đánh giá sơ bộ khả năng vay vốn của khách hàng

- Giới thiệu và tư vấn các gói vay phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng khách hàng

- Theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ vay và thông báo kết quả cho khách hàng

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không có nợ xấu

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu khách hàng

- Kỹ năng thuyết phục và đàm phán tốt

- Có khả năng tư vấn chuyên nghiệp, trình bày rõ ràng, dễ hiểu

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và chịu được áp lực công việc cao

Tại FE CREDIT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 15 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FE CREDIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin