Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính FE CREDIT làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 28 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: Từ 15 triệu/tháng trở lên (Lương cơ bản 5tr1 + Thưởng doanh số); - Tham gia các chế độ Bảo hiểm của công ty, bảo hiểm tai nạn; - Chế độ nghỉ phép; - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động., Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tìm kiếm nguồn khách hàng có nhu cầu vay tiền mặt;

- Đi lại thường xuyên trên địa bàn khu vực sinh sống, đến gặp gỡ trực tiếp khách hàng để tìm hiểu nhu cầu, tư vấn gói vay tiền mặt và các sản phẩm tài chính (thẻ tín dụng, bảo hiểm sức khỏe,...) của FE CREDIT;

- Nhập thông tin khách hàng lên hệ thống, hướng dẫn khách hàng bổ sung hồ sơ vay theo yêu cầu;

- Chăm sóc khách hàng, nhắc nhở khách hàng đóng phí khi đến hạn, hỗ trợ khách hàng các thắc mắc;

- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh hằng tháng;

- Báo cáo công việc cho cấp quản lý;

=> Làm việc tại các tỉnh Mê Kông (An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An).

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm;

- Chịu khó, siêng năng, có trách nhiệm với công việc;

- Có khả năng tư vấn, thuyết phục. Yêu thích công việc bán hàng. tư vấn. Không ngại KPI, áp lực doanh số;

- Có động lực, đam mê kiếm tiền thưởng theo hiệu quả làm việc, mong muốn thu nhập không giới hạn;

- Sẵn sàng di chuyển thị trường, sẵn sàng làm thêm giờ, xử lý công việc phát sinh theo yêu cầu;

- Không có nợ xấu.

Tại FE CREDIT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FE CREDIT

