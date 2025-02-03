Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính FE CREDIT làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại FE CREDIT
- Bạc Liêu: Từ 15 triệu/tháng trở lên (Lương cơ bản 5tr1 + Thưởng doanh số);
- Tham gia các chế độ Bảo hiểm của công ty, bảo hiểm tai nạn;
- Chế độ nghỉ phép;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động., Thành phố Bạc Liêu
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Tìm kiếm nguồn khách hàng có nhu cầu vay tiền mặt;
- Đi lại thường xuyên trên địa bàn khu vực sinh sống, đến gặp gỡ trực tiếp khách hàng để tìm hiểu nhu cầu, tư vấn gói vay tiền mặt và các sản phẩm tài chính (thẻ tín dụng, bảo hiểm sức khỏe,...) của FE CREDIT;
- Nhập thông tin khách hàng lên hệ thống, hướng dẫn khách hàng bổ sung hồ sơ vay theo yêu cầu;
- Chăm sóc khách hàng, nhắc nhở khách hàng đóng phí khi đến hạn, hỗ trợ khách hàng các thắc mắc;
- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh hằng tháng;
- Báo cáo công việc cho cấp quản lý;
=> Làm việc tại các tỉnh Mê Kông (An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An).
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chịu khó, siêng năng, có trách nhiệm với công việc;
- Có khả năng tư vấn, thuyết phục. Yêu thích công việc bán hàng. tư vấn. Không ngại KPI, áp lực doanh số;
- Có động lực, đam mê kiếm tiền thưởng theo hiệu quả làm việc, mong muốn thu nhập không giới hạn;
- Sẵn sàng di chuyển thị trường, sẵn sàng làm thêm giờ, xử lý công việc phát sinh theo yêu cầu;
- Không có nợ xấu.
Tại FE CREDIT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FE CREDIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
