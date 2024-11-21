Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH SOLID VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY TNHH SOLID VIỆT NAM
- Hà Nội: Khu đô thị Times city, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Nhận data có sẵn từ Bộ phận marketing, nguồn data nội bộ giới thiệu và các kho data sẵn có
Chủ động tìm kiếm khai thác khách hàng mới trên các nền tảng MXH và các kênh khác
Đi thị trường tăng độ nhận diện thương hiệu và thu thập data (sau khi được đào tạo và theo kế hoạch của Quản lý)
Gọi điện mời khách hàng, chăm sóc khách trước, trong và sau bán
Giới thiệu, tư vấn, chia sẻ, giải thích cho phụ huynh về nội dung các khóa học phù hợp
Hẹn lịch test đầu vào cho học sinh.
Tiếp nhận thủ tục nhập học của học sinh mới, đảm bảo danh sách học sinh mới, đảm bảo danh sách học sinh được cập nhật đầy đủ cùng hồ sơ học sinh để bàn giao đúng hạn.
Xây dựng niềm tin với khách hàng bằng việc chăm sóc và hỗ trợ học viên hiện tại nhằm gia tăng số lượng học viên mới thông qua kênh giới thiệu.
Tiếp nhận, lắng nghe, xử lý các phản hồi từ phía khách hàng thông qua liên lạc điện thoại, chat, mail.
Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các sự kiện của trung tâm hoặc hệ thống tổ chức.
Công tác thu ngân, phát quà tặng tại quầy
Hỗ trợ in ấn tài liệu trong ca trực
Các công việc khác theo chỉ đạo của QL hoặc Ban giám đốc
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói dễ nghe, truyền cảm và tự tin. Khả năng giao tiếp qua điện thoại tốt (Chưa tốt có thể được đào tạo, chỉ cần mọi người mong muốn được phát triển)
Nhiệt tình, vui vẻ hỗ trợ khách hàng.
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm
Khả năng khai thác, tư vấn, thuyết phục tốt
Có kỹ năng làm việc đội nhóm
Tại CÔNG TY TNHH SOLID VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn ca: 600.000 VNĐ/tháng
Hưởng các chính sách khám sức khỏe định kỳ, tham gia BHXH, BHYT...
Hưởng phép năm, nghỉ sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới hưởng lương
Hưởng các chính sách ưu đãi dành cho con CBNV: các khóa, chương trình ngoại khóa của Trung tâm và các chính sách khác dành cho CBNV có thâm niên
Hưởng chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Chế độ lương tháng thứ 13, thưởng theo các ngày lễ tết trong năm.
Được làm việc môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOLID VIỆT NAM
