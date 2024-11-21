Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH SOLID VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Times city, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Nhận data có sẵn từ Bộ phận marketing, nguồn data nội bộ giới thiệu và các kho data sẵn có

Chủ động tìm kiếm khai thác khách hàng mới trên các nền tảng MXH và các kênh khác

Đi thị trường tăng độ nhận diện thương hiệu và thu thập data (sau khi được đào tạo và theo kế hoạch của Quản lý)

Gọi điện mời khách hàng, chăm sóc khách trước, trong và sau bán

Giới thiệu, tư vấn, chia sẻ, giải thích cho phụ huynh về nội dung các khóa học phù hợp

Hẹn lịch test đầu vào cho học sinh.

Tiếp nhận thủ tục nhập học của học sinh mới, đảm bảo danh sách học sinh mới, đảm bảo danh sách học sinh được cập nhật đầy đủ cùng hồ sơ học sinh để bàn giao đúng hạn.

Xây dựng niềm tin với khách hàng bằng việc chăm sóc và hỗ trợ học viên hiện tại nhằm gia tăng số lượng học viên mới thông qua kênh giới thiệu.

Tiếp nhận, lắng nghe, xử lý các phản hồi từ phía khách hàng thông qua liên lạc điện thoại, chat, mail.

Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các sự kiện của trung tâm hoặc hệ thống tổ chức.

Công tác thu ngân, phát quà tặng tại quầy

Hỗ trợ in ấn tài liệu trong ca trực

Các công việc khác theo chỉ đạo của QL hoặc Ban giám đốc

Có laptop làm việc, không yêu cầu bằng cấp

Giọng nói dễ nghe, truyền cảm và tự tin. Khả năng giao tiếp qua điện thoại tốt (Chưa tốt có thể được đào tạo, chỉ cần mọi người mong muốn được phát triển)

Nhiệt tình, vui vẻ hỗ trợ khách hàng.

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm

Khả năng khai thác, tư vấn, thuyết phục tốt

Có kỹ năng làm việc đội nhóm

Tại CÔNG TY TNHH SOLID VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 6.000.000 + hoa hồng + thưởng. Thu nhập: 10 - 18tr++

Phụ cấp ăn ca: 600.000 VNĐ/tháng

Hưởng các chính sách khám sức khỏe định kỳ, tham gia BHXH, BHYT...

Hưởng phép năm, nghỉ sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới hưởng lương

Hưởng các chính sách ưu đãi dành cho con CBNV: các khóa, chương trình ngoại khóa của Trung tâm và các chính sách khác dành cho CBNV có thâm niên

Hưởng chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Chế độ lương tháng thứ 13, thưởng theo các ngày lễ tết trong năm.

Được làm việc môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOLID VIỆT NAM

