Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH SOLID VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH SOLID VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Times city, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Nhận data có sẵn từ Bộ phận marketing, nguồn data nội bộ giới thiệu và các kho data sẵn có
Chủ động tìm kiếm khai thác khách hàng mới trên các nền tảng MXH và các kênh khác
Đi thị trường tăng độ nhận diện thương hiệu và thu thập data (sau khi được đào tạo và theo kế hoạch của Quản lý)
Gọi điện mời khách hàng, chăm sóc khách trước, trong và sau bán
Giới thiệu, tư vấn, chia sẻ, giải thích cho phụ huynh về nội dung các khóa học phù hợp
Hẹn lịch test đầu vào cho học sinh.
Tiếp nhận thủ tục nhập học của học sinh mới, đảm bảo danh sách học sinh mới, đảm bảo danh sách học sinh được cập nhật đầy đủ cùng hồ sơ học sinh để bàn giao đúng hạn.
Xây dựng niềm tin với khách hàng bằng việc chăm sóc và hỗ trợ học viên hiện tại nhằm gia tăng số lượng học viên mới thông qua kênh giới thiệu.
Tiếp nhận, lắng nghe, xử lý các phản hồi từ phía khách hàng thông qua liên lạc điện thoại, chat, mail.
Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các sự kiện của trung tâm hoặc hệ thống tổ chức.
Công tác thu ngân, phát quà tặng tại quầy
Hỗ trợ in ấn tài liệu trong ca trực
Các công việc khác theo chỉ đạo của QL hoặc Ban giám đốc

Có laptop làm việc, không yêu cầu bằng cấp
Giọng nói dễ nghe, truyền cảm và tự tin. Khả năng giao tiếp qua điện thoại tốt (Chưa tốt có thể được đào tạo, chỉ cần mọi người mong muốn được phát triển)
Giọng nói dễ nghe, tự tin, khả năng giao tiếp điện thoại tốt
Nhiệt tình, vui vẻ hỗ trợ khách hàng.
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm
Khả năng khai thác, tư vấn, thuyết phục tốt
Có kỹ năng làm việc đội nhóm

Lương: 6.000.000 + hoa hồng + thưởng. Thu nhập: 10 - 18tr++
Phụ cấp ăn ca: 600.000 VNĐ/tháng
Hưởng các chính sách khám sức khỏe định kỳ, tham gia BHXH, BHYT...
Hưởng phép năm, nghỉ sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới hưởng lương
Hưởng các chính sách ưu đãi dành cho con CBNV: các khóa, chương trình ngoại khóa của Trung tâm và các chính sách khác dành cho CBNV có thâm niên
Hưởng chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Chế độ lương tháng thứ 13, thưởng theo các ngày lễ tết trong năm.
Được làm việc môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH SOLID VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 04-TT2B, Khu nhà ở liền kề ngõ 622 Minh Khai - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

