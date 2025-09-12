Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu

công ty cổ phần ci holding
Ngày đăng tuyển: 12/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại công ty cổ phần ci holding

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số A3, Đường 1A, Phú Lợi Chợ Đình, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Mô tả công việc

+ Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho khách hàng (qua điện thoại, email, hoặc trực tiếp)
+ Thực hiện CSKH trước, trong và sau bán hàng
+ Ghi nhận phản hồi để nâng cao dịch vụ
+ Làm việc với sản phẩm là các khóa học tài chính, chứng khoán – được đào tạo kiến thức chuyên sâu

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

Nam/Nữ, dưới 25 tuổi
Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Kế toán, Tài chính, Quản trị Kinh doanh…
Trung thực, chăm chỉ, thái độ tích cực, yêu thích giao tiếp (đặc biệt với vị trí CSKH)
Không yêu cầu kinh nghiệm – chỉ cần bạn sẵn sàng học hỏi và phát triển

Tại công ty cổ phần ci holding Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Lương Thưởng theo Doanh số
Giờ làm: 9h-16h, linh hoạt, không OT vô lý
+ Đào tạo miễn phí 100%: Không cần kinh nghiệm, được huấn luyện từ A-Z. Đặc biệt, vị trí Chăm sóc Khách hàng được đào tạo chuyên sâu về tài chính, chứng khoán – sau 6 tháng, bạn sẽ có kiến thức như chuyên gia và kỹ năng đầu tư chuyên nghiệp.
+ Môi trường trẻ trung, năng động: Sếp tâm lý, đồng nghiệp thân thiện
+ Hợp đồng minh bạch: Có bảo hiểm, cơ hội thăng tiến rõ ràng
+ Thực chiến chuyên môn: Từ sổ sách kế toán, hồ sơ nhân sự đến tư vấn khách hàng – dù mới bắt đầu, bạn cũng sẽ trở thành chuyên viên sau vài tháng!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần ci holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

