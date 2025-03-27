Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

Language Link Vietnam
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Language Link Vietnam

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Mức lương
500 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa 34T đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh tại Language Link Vietnam có các nhiệm vụ chính như sau:
- Gọi điện, giới thiệu và tư vấn khách hàng về các khóa học Tiếng Anh tại trung tâm
- Tiếp đón khách hàng đến trung tâm, trao đổi thông tin về khóa học, đặt lịch kiểm tra trình độ cho học viên
- Tham gia các event/ hoạt động direct sales theo kế hoạch của trung tâm
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
- Thời gian làm việc: xoay ca linh hoạt, 1 tuần nghỉ 1.5 - 2 ngày
+ Ca 1: 9h30 - 19h
+ Ca 2: 13h30 - 21h30
- Địa điểm làm việc: Lựa chọn 1 trong các cơ sở sau:
+ 24 Đại Cồ Việt
+ 34T Hoàng Đạo Thúy
**QUYỀN LỢI**
- Lương cứng: 8 - 9 triệu/tháng + % doanh thu. Thử việc hưởng 100% lương. Thu nhập trung bình 12 - 25 triệu đồng
Thử việc hưởng 100% lương. Thu nhập trung bình 12 - 25 triệu đồng
- Hưởng 100% lương cứng + commission trong thời gian thử việc
- Chế độ nghỉ phép 16 ngày + nghỉ ốm 3 ngày/ năm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Language Link Vietnam

Language Link Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 34T Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

