Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh tại Language Link Vietnam có các nhiệm vụ chính như sau:

Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh

- Gọi điện, giới thiệu và tư vấn khách hàng về các khóa học Tiếng Anh tại trung tâm

- Tiếp đón khách hàng đến trung tâm, trao đổi thông tin về khóa học, đặt lịch kiểm tra trình độ cho học viên

- Tham gia các event/ hoạt động direct sales theo kế hoạch của trung tâm

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

- Thời gian làm việc: xoay ca linh hoạt, 1 tuần nghỉ 1.5 - 2 ngày

+ Ca 1: 9h30 - 19h

+ Ca 2: 13h30 - 21h30

- Địa điểm làm việc: Lựa chọn 1 trong các cơ sở sau:

+ 24 Đại Cồ Việt

+ 34T Hoàng Đạo Thúy

**QUYỀN LỢI**

- Lương cứng: 8 - 9 triệu/tháng + % doanh thu. Thử việc hưởng 100% lương. Thu nhập trung bình 12 - 25 triệu đồng

- Hưởng 100% lương cứng + commission trong thời gian thử việc

- Chế độ nghỉ phép 16 ngày + nghỉ ốm 3 ngày/ năm