Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 70, Đường số 1, KDC Cityland Park Hill, P.10, Quận Gò Vấp, TP. HCM, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

- Tham gia tuyển sinh tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục ... cùng ban tổ chức của công ty, theo từng mùa tuyển sinh; - Tư vấn khách hàng tại buổi tuyển sinh, hội thảo hướng nghiệp do công ty tổ chức; - Tổng hợp data để chăm sóc khách hàng; - Ký hợp đồng; - Hỗ trợ khách hàng về các thủ tục nhập học; - Đề xuất phương án phát triển thị trường, Marketing,... với Quản lý; - Được công ty hỗ trợ về data khách hàng từ quảng cáo; - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm sale thị trường, telesale... các mảng từ 6 tháng trở lên; - Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, mạnh dạn, chủ động và sáng tạo; - Có tinh thần và kỹ năng làm việc nhóm tốt, cùng hướng tới mục tiêu chung phát triển công ty; - Có laptop cá nhân; - Chịu được áp lực công việc, không ngại việc đi lại; - Ngoại hình khá.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương và phụ cấp: - Thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế; - Phụ cấp điện thoại/đi lại (tuỳ từng vị trí); - Review đánh giá tăng lương 6 tháng - 1 năm/lần. 2. Thưởng: - Thưởng tháng/quý/năm (Theo tình hình kinh doanh của công ty); - Thưởng tháng lương thứ 13 + hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính; - Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04 - 1/5; 2/9; Trung thu…), tổ chức sinh nhật, thăm hỏi hiếu – hỷ…; 3. Phúc lợi: - Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, Bảo hiểm sức khoẻ: Được công ty đóng Bảo hiểm sức khoẻ khi trở thành nhân viên chính thức, hỗ trợ đóng cho Người thân. - Du lịch hàng năm, teambuilding, event,... - Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ… theo Luật Lao động. 4. Cơ hội thăng tiến: - Được làm việc đúng chuyên môn sở trường, hợp tác với các cộng sự/Quản lý nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn; - Được đào tạo trực tiếp nâng cao, bổ sung các kiến thức về ngành; - Đánh giá năng lực, xét tăng lương/thưởng theo quy định của công ty. 5. Môi trường làm việc: - Môi trường trẻ, năng động, cực kỳ thoải mái, tự do phát triển bản thân; nói không với Toxic; - Làm việc từ thứ 2 tới sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật. Thời gian: Thứ 2 – Sáng thứ 7 (Từ 8h30 - 18h00, nghỉ trưa 1,5 tiếng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin