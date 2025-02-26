Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD

1. Mô tả chung

Trưởng phòng Tư vấn Du học chịu trách nhiệm quản lý, phát triển và mở rộng hoạt động tư vấn du học tại các thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore. Vai trò này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về hệ thống giáo dục, quy trình xin visa, học bổng, cũng như khả năng lãnh đạo đội ngũ tư vấn viên và xây dựng quan hệ với đối tác quốc tế.

2. Nhiệm vụ chính

• Quản lý và phát triển hoạt động tư vấn du học

• Xây dựng chiến lược phát triển cho từng thị trường, đảm bảo phù hợp với nhu cầu và chính sách nhập cư của các quốc gia.

• Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ tư vấn viên theo từng thị trường chuyên biệt.

• Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, đảm bảo tỷ lệ đậu visa cao và tối ưu hóa quy trình nộp hồ sơ.

• Giám sát, cải tiến quy trình xử lý hồ sơ du học và học bổng cho từng nước.

• Phát triển quan hệ với các trường đại học, cao đẳng, trung tâm giáo dục tại Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore.

• Tư vấn và hỗ trợ khách hàng

• Cập nhật thông tin mới nhất về chương trình học, học bổng, visa, chính sách nhập cư của từng quốc gia.

• Hỗ trợ xử lý các trường hợp khó, đặc biệt trong việc xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn visa.