Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: • 13 - 15 Hưng Gia 1 , 5, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tuyển dụng nhân viên công ty các bộ phận

Triển khai thực hiện nhu cầu tuyển dụng: tạo nguồn, sàng lọc ứng viên, phỏng vấn tuyển dụng.

Tìm kiếm ứng viên trên các nền tảng mxh

Đảm bảo quy định, phổ biến nội quy và giới thiệu về công ty.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tính cách hòa đồng, vui vẻ, năng động

Có kinh nghiệm về mảng tuyển dụng, quản lý nhân sự livestream hoặc Agency là một lợi thế

Tiếng Anh giao tiếp

9h đến 18h, từ t2-t7, off cố định chủ nhật

Không tăng ca

Nghỉ lễ tết theo quy định

Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Lương cơ bản 10tr/tháng + hoa hồng tuyển dụng

Training 1:1, đào tạo từ đầu

KPI không ảnh hưởng lương cứng

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng

Sau thử việc được ký HĐLĐ và đóng BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

