Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2025
CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

Chuyên viên tuyển dụng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: • 13

- 15 Hưng Gia 1 , 5, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tuyển dụng nhân viên công ty các bộ phận
Triển khai thực hiện nhu cầu tuyển dụng: tạo nguồn, sàng lọc ứng viên, phỏng vấn tuyển dụng.
Tìm kiếm ứng viên trên các nền tảng mxh
Đảm bảo quy định, phổ biến nội quy và giới thiệu về công ty.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tính cách hòa đồng, vui vẻ, năng động
Có kinh nghiệm về mảng tuyển dụng, quản lý nhân sự livestream hoặc Agency là một lợi thế
Tiếng Anh giao tiếp
9h đến 18h, từ t2-t7, off cố định chủ nhật
Không tăng ca
Nghỉ lễ tết theo quy định

Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Lương cơ bản 10tr/tháng + hoa hồng tuyển dụng
Lương cơ bản 10tr/tháng + hoa hồng tuyển dụng
Training 1:1, đào tạo từ đầu
KPI không ảnh hưởng lương cứng
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng
Sau thử việc được ký HĐLĐ và đóng BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 76 Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

