Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: • 13
- 15 Hưng Gia 1 , 5, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Tuyển dụng nhân viên công ty các bộ phận
Triển khai thực hiện nhu cầu tuyển dụng: tạo nguồn, sàng lọc ứng viên, phỏng vấn tuyển dụng.
Tìm kiếm ứng viên trên các nền tảng mxh
Đảm bảo quy định, phổ biến nội quy và giới thiệu về công ty.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tính cách hòa đồng, vui vẻ, năng động
Có kinh nghiệm về mảng tuyển dụng, quản lý nhân sự livestream hoặc Agency là một lợi thế
Tiếng Anh giao tiếp
9h đến 18h, từ t2-t7, off cố định chủ nhật
Không tăng ca
Nghỉ lễ tết theo quy định
Có kinh nghiệm về mảng tuyển dụng, quản lý nhân sự livestream hoặc Agency là một lợi thế
Tiếng Anh giao tiếp
9h đến 18h, từ t2-t7, off cố định chủ nhật
Không tăng ca
Nghỉ lễ tết theo quy định
Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : Lương cơ bản 10tr/tháng + hoa hồng tuyển dụng
Lương cơ bản 10tr/tháng + hoa hồng tuyển dụng
Training 1:1, đào tạo từ đầu
KPI không ảnh hưởng lương cứng
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng
Sau thử việc được ký HĐLĐ và đóng BHXH
Lương cơ bản 10tr/tháng + hoa hồng tuyển dụng
Training 1:1, đào tạo từ đầu
KPI không ảnh hưởng lương cứng
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng
Sau thử việc được ký HĐLĐ và đóng BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI