Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu

FSEL là công ty thành viên trực thuộc tập đoàn Atlantic. FSEL – Viết tắt của Five-Star E-learning – là nền tảng ngoại ngữ học thuật mô phỏng lại trải nghiệm lớp học thật tại trung tâm với các tiện ích: sử dụng ứng dụng công nghệ tân tiến nhất, được học theo lộ trình mong muốn, với 100% giáo viên quốc tế được yêu thích nhất, cùng cam kết đầu ra theo hệ thống chứng chỉ quốc tế như IELTS, Cambridge, TOEFL, SAT,....

Là một Trưởng nhóm Tư vấn Tuyển sinh của FSEL bạn sẽ:

1. Phát triển doanh số:

- Trực tiếp tư vấn, bán hàng qua hình thức telesales từ nguồn dữ liệu Công ty cung cấp.

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng.

- Tham gia các hoạt động phát triển kinh doanh, các sự kiện thu nhận dữ liệu khách hàng tiềm năng.

- Chịu chỉ tiêu về doanh số bán hàng cá nhân.

2. Quản lý nhóm:

- Quản lý đội ngũ kinh doanh telesales từ 7 - 10 thành viên;

- Lên kế hoạch làm việc cho các thành viên, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh gồm:

+ Số lượng cuộc gọi mỗi thành viên

+ Doanh số mỗi thành viên

+ Doanh số nhóm