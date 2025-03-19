Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 140 USD

Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 140 USD

Language Link Vietnam
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Language Link Vietnam

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Language Link Vietnam

Mức lương
Từ 140 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 24 Đại Cồ Việt, Le Dai Hanh, Hai Bà Trưng District, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Từ 140 USD

- Gọi điện, giới thiệu và tư vấn phụ huynh học sinh về các khóa học Tiếng Anh tại trung tâm
- Sắp xếp thi thử/ học thử cho học viên
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
- Thời gian làm việc: Ca sáng hoặc chiều (Đăng ký lịch linh hoạt tối thiểu 25 giờ/tuần từ thứ 2 - Chủ Nhật)
+ Ca sáng: 9h30 - 12h
+ Ca chiều: 14h - 18h
- Địa điểm làm việc:
+ 34T Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy
+ 24 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng

Với Mức Lương Từ 140 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, sinh viên năm 2 trở lên
- Có kinh nghiệm telesale, sale lĩnh vực Giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan
- Ngoại hình ưa nhìn, tự tin, chỉn chu
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tự tin, lưu loát, không nói ngọng, nói lắp
- Tinh thần học hỏi cao
- Cam kết làm việc ít nhất 25 giờ/tuần

Tại Language Link Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Language Link Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Language Link Vietnam

Language Link Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 34T Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tu-van-tuyen-sinh-khoa-hoc-thu-nhap-tu-140-thang-tai-ha-noi-job346687
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 140 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 140 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD
Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 140 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 140 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD
Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất