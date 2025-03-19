Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 140 USD

Mức lương Từ 140 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24 Đại Cồ Việt, Le Dai Hanh, Hai Bà Trưng District, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Từ 140 USD

- Gọi điện, giới thiệu và tư vấn phụ huynh học sinh về các khóa học Tiếng Anh tại trung tâm

- Sắp xếp thi thử/ học thử cho học viên

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

- Thời gian làm việc: Ca sáng hoặc chiều (Đăng ký lịch linh hoạt tối thiểu 25 giờ/tuần từ thứ 2 - Chủ Nhật)

+ Ca sáng: 9h30 - 12h

+ Ca chiều: 14h - 18h

- Địa điểm làm việc:

+ 34T Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy

+ 24 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng

Với Mức Lương Từ 140 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, sinh viên năm 2 trở lên

- Có kinh nghiệm telesale, sale lĩnh vực Giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan

- Ngoại hình ưa nhìn, tự tin, chỉn chu

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tự tin, lưu loát, không nói ngọng, nói lắp

- Tinh thần học hỏi cao

- Cam kết làm việc ít nhất 25 giờ/tuần

Tại Language Link Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Language Link Vietnam

