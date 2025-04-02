Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD

- Tổ chức thực hiện các hoạt động Tuyển sinh theo bộ kế hoạch hành động đã được phê duyệt. Phân bổ chỉ tiêu Tuyển sinh cho các chuyên viên dưới quyền quản lý trực tiếp và đảm bảo toàn đội đạt 100% chỉ tiêu đã đặt ra

- Xây dựng, phát triển mối quan hệ với các đối tác, các trường nhằm quảng bá, thu hút học sinh, sinh viên & các khách hàng tiềm năng

- Xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu nguồn tuyển sinh và thăm dò, đánh giá hiệu quả các kênh tuyển sinh cho các chương trình tuyển sinh

- Đánh giá và tối ưu hóa quy trình tuyển sinh từ thông tin đến nhập học

- Phối hợp xây dựng công cụ và chiến dịch tuyển sinh hấp dẫn với phòng ban marketing (mạng xã hội, sự kiện...)

- Theo dõi và phân tích hiệu quả tuyển sinh và tình trạng học sinh

- Tổ chức các hoạt động khảo sát thị trường với các điểm trường trong phạm vi quản lý

- Tổ chức thực hiện các hoạt động quảng bá tuyển sinh trực tiếp đến các đối tượng khách hàng mục tiêu

- Tổ chức các hoạt động tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của Trường

- Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân viên tư vấn tuyển sinh, giám sát hoạt động tuyển sinh và chịu trách nhiệm việc thu thập data khách hàng từ các kênh thông tin

- Kiểm tra và đánh giá chất lượng dịch vụ và công việc của bộ phận mình, đưa ra các giải pháp cải tạo và nâng cấp chất lượng dịch vụ; đảm bảo tất cả các dịch vụ cung cấp tới khách hàng đạt tiêu chuẩn của thương hiệu