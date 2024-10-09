Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Tư vấn pháp lý, hướng dẫn pháp lý, thẩm định và soạn các văn bản/ hợp đồng phát sinh trong các hoạt động kinh doanh của Công ty; Nghiên cứu, cảnh báo, phân tích rủi ro về pháp lý và đề xuất các giải pháp khắc phục trong các hoạt động đầu tư bất động sản chuyển nhượng; Đầu mối liên hệ với VPCC để hoàn thiện và kiểm soát hồ sơ phục vụ hoạt động của công ty; Thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phục vụ hoạt động của công ty và các công việc khác dưới sự hướng dẫn của cán bộ quản lý; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Luật trở lên; Có thẻ luật sư; Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương, giải quyết công việc tương tư; Ứng viên có kinh nghiệm làm việc về pháp chế doanh nghiệp và có kinh nghiệm tranh tụng (mảng tài chính, bất động sản,...); Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc; Tác phong làm việc chuyên nghiệp; tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; Thái độ tích cực, có tinh thần cầu tiến trong công việc; Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh; Thưởng các dịp Lễ/Tết, Thưởng Thành tích 06 tháng đầu năm và cuối năm, Tháng lương 13 và theo kết quả KD của công ty; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm sức khỏe; Tham gia các hoạt động tập thể: Team Building, thể thao, du lịch, từ thiện....; Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ...; Môi trường làm việc sáng tạo, hiện đại, quản lý theo tiến độ và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin