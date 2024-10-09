Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Thẩm định và quản trị rủi ro

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thẩm định và quản trị rủi ro Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Tư vấn pháp lý, hướng dẫn pháp lý, thẩm định và soạn các văn bản/ hợp đồng phát sinh trong các hoạt động kinh doanh của Công ty; Nghiên cứu, cảnh báo, phân tích rủi ro về pháp lý và đề xuất các giải pháp khắc phục trong các hoạt động đầu tư bất động sản chuyển nhượng; Đầu mối liên hệ với VPCC để hoàn thiện và kiểm soát hồ sơ phục vụ hoạt động của công ty; Thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phục vụ hoạt động của công ty và các công việc khác dưới sự hướng dẫn của cán bộ quản lý; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Tư vấn pháp lý, hướng dẫn pháp lý, thẩm định và soạn các văn bản/ hợp đồng phát sinh trong các hoạt động kinh doanh của Công ty;
Nghiên cứu, cảnh báo, phân tích rủi ro về pháp lý và đề xuất các giải pháp khắc phục trong các hoạt động đầu tư bất động sản chuyển nhượng;
Đầu mối liên hệ với VPCC để hoàn thiện và kiểm soát hồ sơ phục vụ hoạt động của công ty;
Thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phục vụ hoạt động của công ty và các công việc khác dưới sự hướng dẫn của cán bộ quản lý;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Luật trở lên; Có thẻ luật sư; Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương, giải quyết công việc tương tư; Ứng viên có kinh nghiệm làm việc về pháp chế doanh nghiệp và có kinh nghiệm tranh tụng (mảng tài chính, bất động sản,...); Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc; Tác phong làm việc chuyên nghiệp; tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; Thái độ tích cực, có tinh thần cầu tiến trong công việc; Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo.
Tốt nghiệp Đại học Luật trở lên; Có thẻ luật sư;
Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương, giải quyết công việc tương tư;
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc về pháp chế doanh nghiệp và có kinh nghiệm tranh tụng (mảng tài chính, bất động sản,...);
Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc;
Tác phong làm việc chuyên nghiệp; tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
Thái độ tích cực, có tinh thần cầu tiến trong công việc; Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh; Thưởng các dịp Lễ/Tết, Thưởng Thành tích 06 tháng đầu năm và cuối năm, Tháng lương 13 và theo kết quả KD của công ty; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm sức khỏe; Tham gia các hoạt động tập thể: Team Building, thể thao, du lịch, từ thiện....; Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ...; Môi trường làm việc sáng tạo, hiện đại, quản lý theo tiến độ và hiệu quả công việc.
Mức lương cạnh tranh;
Thưởng các dịp Lễ/Tết, Thưởng Thành tích 06 tháng đầu năm và cuối năm, Tháng lương 13 và theo kết quả KD của công ty;
Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm sức khỏe;
Tham gia các hoạt động tập thể: Team Building, thể thao, du lịch, từ thiện....;
Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ...;
Môi trường làm việc sáng tạo, hiện đại, quản lý theo tiến độ và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 +2 tòa nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phap-che-thu-nhap-20-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job209214
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG Pro Company
Tuyển Pháp Chế thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG Pro Company
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Chuyên Viên Pháp Chế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 23/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc
Tuyển Pháp Chế thu nhập Trên 9 triệu Toàn thời gian tại Thanh Hóa
Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc
Hạn nộp: 14/11/2024
Thanh Hóa Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH HÀNG HÓA TORNADO
Tuyển Pháp Chế thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH HÀNG HÓA TORNADO
Hạn nộp: 10/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN
Tuyển Pháp Chế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN
Hạn nộp: 13/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Hà Nội
Tuyển Pháp Chế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Trường Cao đẳng Hà Nội
Hạn nộp: 01/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL
Tuyển Pháp Chế thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL
Hạn nộp: 02/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô
Tuyển Pháp Chế thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô
Hạn nộp: 30/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN
Tuyển Pháp Chế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN
Hạn nộp: 13/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG Pro Company
Tuyển Pháp Chế thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG Pro Company
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Chuyên Viên Pháp Chế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 23/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc
Tuyển Pháp Chế thu nhập Trên 9 triệu Toàn thời gian tại Thanh Hóa
Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc
Hạn nộp: 14/11/2024
Thanh Hóa Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH HÀNG HÓA TORNADO
Tuyển Pháp Chế thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH HÀNG HÓA TORNADO
Hạn nộp: 10/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN
Tuyển Pháp Chế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN
Hạn nộp: 13/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Hà Nội
Tuyển Pháp Chế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Trường Cao đẳng Hà Nội
Hạn nộp: 01/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL
Tuyển Pháp Chế thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL
Hạn nộp: 02/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô
Tuyển Pháp Chế thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô
Hạn nộp: 30/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN
Tuyển Pháp Chế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN
Hạn nộp: 13/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất