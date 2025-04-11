Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 266 Đ. Lê Thanh Nghị, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Thiết kế và Phát triển:

Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc và giải pháp kỹ thuật cho các dự án phần mềm.

Phát triển các tính năng và module phức tạp cho cả frontend và backend của ứng dụng.

Viết code chất lượng cao, có cấu trúc tốt, dễ đọc, dễ bảo trì và có khả năng mở rộng.

Xây dựng và tích hợp APIs (RESTful, GraphQL, etc.) để kết nối các hệ thống và dịch vụ khác nhau.

Triển khai và quản lý cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL) phù hợp với yêu cầu dự án.

Tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng, đảm bảo tốc độ và khả năng đáp ứng.

Đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thông tin mã nguồn lập trình.

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới, xu hướng lập trình và framework hiện đại để nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng sản phẩm.

Hỗ trợ đội nhóm:

Dẫn dắt, hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các dự án và tính năng cụ thể.

Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ cho các lập trình viên junior và mid-level trong nhóm.

Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và best practices trong lập trình và phát triển phần mềm.

Tham gia vào quá trình đánh giá code (code review) và phản hồi để cải thiện chất lượng code của toàn đội.

Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng:

Viết unit test, integration test và end-to-end test để đảm bảo chất lượng code và chức năng của ứng dụng.

Thực hiện kiểm thử hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng của ứng dụng.

Tham gia vào quá trình sửa lỗi (debugging) và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp.

Tuân thủ các quy trình phát triển phần mềm, tiêu chuẩn lập trình và coding conventions của công ty.

Hợp tác và Giao tiếp:

Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm (Product Owner, BA, Tester, DBA, Designer) để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu dự án.

Giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan (stakeholders) về tiến độ, vấn đề và giải pháp kỹ thuật.

Tham gia vào các cuộc họp nhóm, brainstorming và planning để đóng góp ý kiến và giải pháp.

Chủ động chia sẻ thông tin và cập nhật tiến độ công việc cho quản lý và đồng nghiệp.

Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm làm việc với nhiều dự án phần mềm khác nhau, từ quy mô nhỏ đến lớn.

Kinh nghiệm dẫn dắt kỹ thuật hoặc training cho các thành viên nhóm là một lợi thế.

Ứng viên liệt kê một số dự án/ sản phẩm tiêu biểu, trong đó mô tả thông tin vai trò và một số nhiệm vụ thực hiện trong dự án/ sản phẩm tiêu biểu đó.

Kiến thức và Kỹ năng:

1: Java (Spring boot, Kotlin …)

2: .Net core, Python

Angular

Vue.js

React

Hiểu biết sâu sắc về HTML, CSS, JavaScript và các công nghệ web tiêu chuẩn.

Kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu: SQL (MySQL, PostgreSQL, SQL Server) và NoSQL (MongoDB, Redis, Cassandra).

Kinh nghiệm xây dựng và sử dụng APIs: RESTful, GraphQL.

Hiểu biết về kiến trúc microservices và cloud-native application (AWS, Azure, GCP) là một lợi thế lớn.

Kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý phiên bản:Git (bắt buộc).

Kinh nghiệm với quy trình phát triển phần mềm Agile/Scrum.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng tự học và cập nhật công nghệ mới nhanh chóng.

Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tốt.

Bằng cấp:

Bằng Cử nhân Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính hoặc các chứng chỉ tương đương.

Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25.000.000 VNĐ - 35.000.000 VNĐ + PC ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày công.

Thu nhập:

Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng doanh số kinh doanh

Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife

Mua các sản phẩm dược của Vietlife sản xuất với chính sách ưu đãi lên đến 50%

Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định, nghỉ phép năm và nhiều chính sách phúc lợi quan tâm đến người lao động.

