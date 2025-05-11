Tuyển Lập trình viên Java Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Viettel Construction tầng 5 tháo B tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Viettel Construction tuyển dụng Dev Lead Java (Middle → Leader/PM) phụ trách các phần mềm nội bộ domain ERP, HRM, Kinh doanh, ... Công ty Product, Không yêu cầu Tiếng Anh, Phỏng vấn 1 vòng duy nhất, Cụ thể như sau:

- Lập trình trong các dự án phần mềm sử dụng ngôn ngữ Java trong tổng công ty, bao gồm các sản phẩm phục vụ quản lý điều hành kinh doanh, quản lý bán hàng, chăm sóc khách hàng và quản trị doanh nghiệp (ERP)

- Thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết (màn hình, api, cơ sở dữ liệu, luồng dữ liệu...) các module chức năng của phần mềm để đảm bảo các tiêu chức năng và phi chức năng (như đáp ứng hiệu năng, tính mở rộng..)

- Chịu trách nhiệm triển khai và hỗ trợ sau triển khai các phần mềm. Xử lý phản ánh người dùng cuối và sửa các lỗi về tính năng, hiệu năng, kiến trúc của phần mềm.

- Quản lý nhóm lập trình của một hoặc nhiều sản phẩm, chịu trách nhiệm giao việc, quản lý tiến độ chất lượng công việc của nhóm, báo cáo lên trưởng phòng hoặc ban giám đốc trung tâm. Đào tạo để nâng cao chất lượng nhóm. Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới giúp tăng hiệu suất cho dự án.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi tuyển dụng: Dưới 32 tuổi

- Đã tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, Khoa học máy hoặc ngành liên quan;

- Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên với các nền tảng và framework công nghệ Java.

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng, lập trình Java core (multithreading, Collection...) /Java web (J2EE, ORM, Caching...)

- Có kinh nghiệm thành thạo sử dụng một trong các framework/stack về java đang triển khai tại TCT như sau:

+ Framework: Spring-boot, Spring MVC, Angular, Các web framework java phổ biến khác

+ Midware: Kafka, Redis, CEP, BPMN engine...

+ Cơ sở dữ liệu: Oracle, Postgresql, MariaDB, NoSQL

Quyền Lợi

- Lương cứng tháng : 20.000.000 - 35.000.000 đồng/ tháng theo từng level và kinh nghiệm. Thử việc 100% Lương

- Có phụ cấp ăn trưa điện thoại 930.000/tháng

- 14 Tháng lương/năm ( Thưởng tháng lương T13, T14)

- Gói Thưởng các ngày lễ tết dành riêng cho người Viettel: 38.000.000 đồng/năm

- Nghỉ phép 15 ngày/năm

- Thời gian làm việc: làm từ T2 - T6 + 1 ngày T7 của tuần đầu tiên của tháng.

- Được ký hợp đồng lao động và tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

- Được đào tạo tại công ty hoặc tham gia các khóa đào tạo nâng cao, bổ ích bên ngoài.

- Tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí.

- Chính sách du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển

