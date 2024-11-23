Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG ĐAN LEN MINH THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 962A Tỉnh lộ 10, P. Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Nhận kế hoạch đặt hàng từ khách hàng sau đó thực hiện công việc sau:

1. Xử lý hệ thống quản lý đơn hàng

2. Theo dõi tình hình triển khai đơn hàng

3. Theo dõi tình hình phát triển mẫu

4. Quản lý đơn hàng

5. Theo dõi đặt hàng và quản lý tình trạng giao hàng của nguyên vật liệu, phụ liệu

6. Làm các báo cáo cho cấp trên, đối ứng khách hàng và các nhà máy đối tác

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, 25 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

- Tiếng Hàn giao tiếp tốt, lưu loát (TOPIK 4)

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm Quản lý sản xuất may mặc hoặc dệt len

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG ĐAN LEN MINH THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 20.000.000 đồng

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo đúng luật bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.

- Chế độ thưởng theo quy định của công ty.

- Có cơ hội được lên làm quản lý đơn hàng hoặc các bộ phận khác nếu có năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG ĐAN LEN MINH THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.