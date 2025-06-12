Tuyển Biên phiên dịch Thlone JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 USD

Mức lương 1 - 12 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đô Thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 1 - 12 USD

• Dịch các tài liệu được yêu cầu từ khách hàng

• Phiên dịch nội dung trao đổi trong công việc giữa người Hàn Quốc và người Việt Nam

• Dịch các buổi họp nội bộ, họp với đối tác, khách hàng phục vụ cho việc quản lý nội bộ và dự án;

• Dịch thuật một số tài liệu theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 1 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK level 4 trở lên

• 1 năm kinh nghiệm trở lên

• Ưu tiên ứng viên có kiến thức kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ thuật, sản xuất, .

• Có kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống;

• Ưu tiên ưu tiên ứng viên từng học và làm việc tại Hàn Quốc;

• Sử dụng thành thạo tiếng Hàn: Nghe, đọc, viết, nói

• Cơ bản giao tiếp, đọc viết tiếng Anh

• Sử dụng tốt tin học văn phòng: Word, Excel

• Sẵn sàng đi onsite công tác tỉnh, nước ngoài.

• Sẵn sàng OT khi dự án cần .

• Tuổi dưới 32, có tinh thần làm việc, học hỏi, năng động.

Tại Thlone JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thlone JSC

