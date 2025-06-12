Tuyển Biên phiên dịch Thlone JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 USD

Thlone JSC
Ngày đăng tuyển: 12/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/07/2025
Thlone JSC

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Thlone JSC

Mức lương
1 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu đô Thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 1 - 12 USD

• Dịch các tài liệu được yêu cầu từ khách hàng
• Phiên dịch nội dung trao đổi trong công việc giữa người Hàn Quốc và người Việt Nam
• Dịch các buổi họp nội bộ, họp với đối tác, khách hàng phục vụ cho việc quản lý nội bộ và dự án;
• Dịch thuật một số tài liệu theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 1 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK level 4 trở lên
• 1 năm kinh nghiệm trở lên
• Ưu tiên ứng viên có kiến thức kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ thuật, sản xuất, .
• Có kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống;
• Ưu tiên ưu tiên ứng viên từng học và làm việc tại Hàn Quốc;
• Sử dụng thành thạo tiếng Hàn: Nghe, đọc, viết, nói
• Cơ bản giao tiếp, đọc viết tiếng Anh
• Sử dụng tốt tin học văn phòng: Word, Excel
• Sẵn sàng đi onsite công tác tỉnh, nước ngoài.
• Sẵn sàng OT khi dự án cần .
• Tuổi dưới 32, có tinh thần làm việc, học hỏi, năng động.

Liên Hệ Công Ty

Thlone JSC

Thlone JSC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 21 đường 37 , Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

