Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ làm việc tại Hậu Giang thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hậu Giang: KCN Long Giang, Tân Lập 1, Tân Phước

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Kiểm soát và đảm bảo vệ sinh trong quá trình sản xuất của canteen

Thực hiện sắp xếp nhân sự làm việc theo hướng dẫn từ quản lý.

Thực hiện báo cáo nhập xuất tồn, chấm công ... gửi về Công ty.

Thực hiện các thủ tục ghi chép sổ sách theo quy định của Bộ Y tế.

Các công việc khác theo sự hướng dẫn của Quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa học thực phẩm, An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm, quy trình sản xuất thực phẩm.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7-10tr/tháng.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Thưởng chuyên cần, lương tháng 13, tăng lương định kỳ - theo năng lực.

Hưởng các chế độ theo quy định Nhà Nước và Công ty, các phúc lợi công đoàn

Địa điểm làm việc: Đồng Nai (Trảng Bom, Biên Hòa, Long Bình), Bình Dương (Dĩ An, Thuận An), Tp. HCM (khu CNC), Hậu Giang (KCN Tân Phú Thạnh), Cần Thơ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ

