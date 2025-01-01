Công việc Quản lý nhà hàng

Tuyển dụng quản lý nhà hàng là người đứng đầu trong việc quản lý và vận hành các hoạt động liên quan tới tổ chức nhà hàng, khách sạn hàng ngày. Vị trí công việc này đòi hỏi chuyên môn quản lý và kinh nghiệm cao với mức thu nhập hấp dẫn từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng quản lý nhà hàng

Ngành quản lý nhà hàng - khách sạn có vai trò quản lý và điều hành các hoạt động của nhà hàng luôn được suôn sẻ và hiệu quả. Tuyển dụng quản lý nhà hàng không chỉ giám sát hoạt động để tạo ra chất lượng dịch vụ đem lại sự trải nghiệm, hài lòng khách hàng mà bên cạnh đó người làm vị trí này cũng quản lý đội ngũ nhân viên để đảm bảo chất lượng nhân sự tại cơ sở làm việc.

Hiện nay, ngành du lịch -nhà hàng - khách sạn được coi là ngành mũi nhọn đang được Đảng và Nhà nước chú trọng. Với sự tăng trưởng ngày càng lớn về ngành dịch vụ ăn uống và du lịch ngoại địa và nội địa. Nhu cầu tuyển dụng quản lý nhà hàng khách sạn đang gia tăng và kéo theo đó có những thách thức lớn. Các doanh nghiệp trong những năm gần đây về quản lý nhà hàng ăn uống luôn nâng cao chất lượng dịch vụ và cung cấp trải nghiệm khách hàng… Do đó, nhu cầu tuyển dụng nhân sự quản lý nhà hàng hiện nay đang rất cao.

Bên cạnh đó, vị trí quản lý nhà hàng đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ tốt nên nhiều khách sạn 4, 5 sao luôn yêu cầu cao và cũng phải mất một khoảng thời gian mới tuyển được người phù hợp. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý nhà hàng chiếm khoảng 50-60% nhu cầu chung cho thị trường lao động.

Trong tương lai, chắc chắn ngành nhà hàng, khách sạn còn phát triển hơn nữa, đặc biệt những bạn nào luôn trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm cho những vị trí cao hơn như quản lý nhà hàng. Đặc biệt, các vị trí công việc ngành này còn có cơ hội làm việc quốc tế vì xuất hiện chuỗi nhà hàng, khách sạn lớn trên thế giới. Các cấp bậc nhân viên hay thậm chí quản lý làm việc tại các resort 4-5 sao đều có cơ hội được đào tạo kiến thức chuyên sâu để phát triển kỹ năng và thử thách bản thân tại môi trường làm việc đa văn hóa.

Nhu cầu tuyển dụng quản lý nhà hàng càng ngày nhiều do sự phát triển ngành quản trị nhà hàng, khách sạn và du lịch

2. Mức lương trung bình của quản lý nhà hàng

Trong ngành quản trị nhà hàng, khách sạn nếu mà các vị quản lý càng cao thì đều yêu cầu cao về mặt chuyên môn, kỹ năng mềm cần có. Mức lương trung bình khi tuyển dụng quản lý nhà hàng cũng vậy đều dựa vào vị trí địa lý, loại hình nhà hàng (casual, fine dining, chuỗi thương hiệu quốc tế) và quy mô kinh doanh đặc biệt là kinh nghiệm làm việc. Dưới đây là mức thu nhập dao động trung bình cho vị trí quản lý như sau:

Mức lương theo món ăn:

Tuyển dụng quản lý nhà hàng Mức lương dao động (VND/tháng) Tuyển dụng quản lý nhà hàng món Việt 13.000.000 - 15.000.000 Tuyển dụng quản lý nhà hàng món Trung 15.000.000 - 20.000.000 Tuyển dụng quản lý nhà hàng món Nhật 13.000.000 - 18.000.000 Tuyển dụng quản lý nhà hàng món Hàn 16.000.000 - 18.000.000 Tuyển dụng quản lý nhà hàng món Thái 10.000.000 - 15.000.000 Tuyển dụng quản lý nhà hàng món chay 15.000.000 -20.000.000 Tuyển dụng quản lý nhà hàng món cuốn 13.000.000 -15.000.000 Tuyển dụng quản lý nhà hàng buffet lẩu 15.000.000 - 20.000.000 Tuyển dụng quản lý nhà hàng buffet hải sản 12.000.000 - 20.000.000

Mức lương theo loại hình:

Tuyển dụng quản lý nhà hàng Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Quản lý nhà hàng tại khách sạn/resort 15.000.000 - 20.000.000 Quản lý nhà hàng tại trung tâm tiệc cưới 12.000.000 - 30.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm quản lý nhà hàng

Nhiệm vụ chính của việc làm quản lý nhà hàng cần đảm bảo về mọi hoạt động chất lượng dịch vụ để làm hài lòng khách hàng và quản lý đội ngũ nhân sự. Các công việc chính của quản lý nhà hàng khách sạn cần thực hiện bao gồm:

Quản lý đội ngũ nhân sự:

Xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cho nhà hàng, đủ nhân viên để đảm nhiệm các yêu cầu được giao.

Xây dựng chính sách thưởng - phạt cùng với các quyền lợi cho nhân sự nhà hàng.

Trực tiếp tham gia vào buổi phỏng vấn tuyển dụng theo kế hoạch với vị trí tuyển dụng nhân viên trong nhà hàng.

Thực hiện các buổi đào tạo, hướng dẫn làm việc dành cho nhân viên mới cũng như tổ chức buổi nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên cần học hỏi thêm, phân công nhiệm vụ và đánh giá kết quả công việc theo từng tháng.

Đề xuất việc khen thưởng dành cho nhân viên có cống hiến công việc xuất sắc, đem lại kết quả lợi nhuận kinh doanh tốt cho nhà hàng.

Giải quyết các vấn đề trong nội bộ như gây mâu thuẫn hay có sự chểnh mảng trong công việc.

Quản lý về tài chính:

Thực hiện các kế hoạch tài chính được cấp trên phê duyệt mục đích đảm bảo các chỉ tiêu về doanh số về khách hàng và lợi nhuận.

Có thể đại diện ký kết hợp đồng với đối tác cung ứng sản phẩm cho nhà hàng nếu được cho phép.

Theo dõi hàng ngày kết quả báo cáo thu - chi từ nhân viên các bộ phận và thường xuyên đôn đúc việc báo cáo tài chính từng cá nhân liên quan tới tài chính.

Định kỳ cần phối hợp với các bộ phận đảm nhiệm tới thống kê, lập báo cáo tài chính cho nhà hàng, sau đó trình lên cấp trên kiểm tra.

Quản lý hàng hóa, các thiết bị cơ sở

Thường xuyên giám sát việc thu mua hàng hóa, giảm thiểu khả năng tồn kho tối thiểu nhất cho nhà hàng.

Giám sát công tác bảo trì định kỳ các thiết bị trong nhà hàng và sửa chữa ngay khi phát hiện sự hư hỏng để đảm bảo vận hành nhà hàng.

Chịu trách nhiệm bổ sung máy móc, thiết bị, nội thất, ….để giúp cho quá trình phục vụ cho hoạt động kinh doanh nhà hàng suôn sẻ hơn.

Quản lý các chất lượng dịch vụ, an toàn vệ sinh

Giám sát chất lượng đầu ra của các sản phẩm mà nhân viên thực hiện đảm bảo đạt đúng tiêu chuẩn của nhà hàng.

Thực đơn linh hoạt theo sự sắp xếp của quản lý và đáp ứng khẩu vị mang lại hài lòng khách hàng, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Liên tục có sự điều chỉnh, đổi mới để nâng cao thêm chất lượng nhà hàng tốt hơn.

Khả năng tiếp thị, thúc đẩy kinh doanh

Chủ động tìm cách gia tăng số lượng khách hàng nhiều hơn.

Triển khai kế hoạch làm nhận diện thương hiệu cho nhà hàng.

Phối hợp với bộ phận kinh doanh lên chiến lược marketing cho nhà hàng quảng bá sâu rộng.

Tổ chức nhiều hoạt động khuyến mãi đã được thống nhất với cấp trên để thu hút nhiều khách hàng hơn.

Giải đáp thắc mắc và các khiếu nại của khách hàng

Trực tiếp giải quyết vấn đề mà khách hàng gặp phải nếu nhân viên không thể giải quyết.

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng và xây duy trì mối quan hệ với khách quen để tạo ấn tượng tốt.

Công việc khác

Cùng với bếp trưởng thiết kế thực đơn cho khách hàng theo chủ đề các dịp lễ trong năm đáp ứng nhu cầu của thực khách.

Đảm bảo các vấn đề về an ninh, trật tự an toàn trong nhà hàng.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp với ban Giám đốc, Ban quản lý Khách sạn – Nhà hàng khi yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị từ cấp trên.

Mô tả công việc của quản lý nhà hàng

4. Yêu cầu của đối với việc làm quản lý nhà hàng

Tất cả những hoạt động kinh doanh của nhà hàng đạt hiệu quả và mang lại nhiều doanh thu lớn đều phụ thuộc phần lớn vào trong khâu quản lý. Chính vì thế các nhà tuyển dụng quản lý nhà hàng đều đòi hỏi người ứng tuyển vị trí này cần có kỹ năng, kinh nghiệm và phẩm chất đặc biệt. Dưới đây là một số những yêu cầu đối với việc làm quản lý nhà hàng cần có:

Vị trí quản lý có kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí trợ lý, quản lý, giám sát.

Am hiểu kiến thức về ẩm thực.

Khả năng giao tiếp và ngoại ngữ tốt (Đặc biệt là tiếng Anh).

Thành thạo kỹ năng sử dụng tin học văn phòng.

Kỹ năng làm lãnh đạo.

Kỹ năng lên kế hoạch.

Kỹ năng tổng hợp và báo cáo.

Kỹ năng quản lý chất lượng hoạt động.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Chịu được áp lực được công việc từ cấp trên.

Yêu thích việc làm ngành nhà hàng, khách sạn.

Những kiến thức về ẩm thực, kỹ năng quản lý và giao tiếp là yếu tố quan trọng với việc làm quản lý nhà hàng

5. Khu vực tuyển quản lý nhà hàng

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng quản lý nhà hàng tăng cao tại các khu vực phát triển kinh tế mạnh và tập trung đông dân cư. Dưới đây là một số những tỉnh/thành tuyển việc làm quản lý nhà hàng:

5.1. Tuyển dụng quản lý nhà hàng tại TP Hà Nội

Hà Nội là thành phố trung tâm kinh tế và văn hóa lớn của cả nước, nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn từ bình dân đến cao cấp, cùng sự xuất hiện của các chuỗi thương hiệu quốc tế. Nhu cầu tuyển dụng quản lý nhà hàng tại đây luôn ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh ngành dịch vụ ăn uống đang phát triển mạnh mẽ. Các khu vực tuyển dụng nhiều thuộc quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Hồ Tây…

Tại thành phố Hà Nội, mức lương của vị trí quản lý nhà hàng phụ thuộc vào quy mô và loại hình kinh doanh:

Nhà hàng nhỏ và vừa: 12.000.000-20.000.000 VNĐ/tháng.

Chuỗi nhà hàng lớn hoặc nhà hàng cao cấp: 20.00.000 -30.000.000 VNĐ/tháng.

Nhu cầu tuyển dụng quản lý nhà hàng nhiều tại TP Hà Nội do tập trung nhiều khách sạn cao cấp

5.2. Tuyển dụng quản lý nhà hàng Bình Dương

Tỉnh Bình Dương được biết tới là trung tâm công nghiệp lớn nhất Việt Nam nên tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ. Khu vực này tập trung nhiều nhân lực lao động và có nhiều chuyên gia nước ngoài dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về dịch vụ ăn uống. Do đó, nhu cầu tuyển dụng quản lý nhà hàng tại tỉnh Bình Dương ngày càng tăng cao, đặc biệt trong các khu đô thị, khu công nghiệp, và các trung tâm thương mại lớn. Khu vực tuyển dụng chủ yếu tại Thuận An và Dĩ An, Bến Cát và Tân Uyên,...

Mức lương của quản lý nhà hàng tại tỉnh Bình Dương như sau:

Nhà hàng nhỏ hoặc quán ăn gia đình: 10.000.000-15.000.000 VNĐ/tháng.

Chuỗi nhà hàng hoặc nhà hàng cao cấp: 20.000.000-30.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng quản lý nhà hàng Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa và giải trí lớn nhất Việt Nam, địa điểm có nền ẩm thực đa dạng và phong phú. Với sự phát triển nhanh chóng của ngành F&B, từ các nhà hàng truyền thống, quán ăn gia đình đến chuỗi nhà hàng quốc tế, nhu cầu tuyển dụng vị trí quản lý nhà hàng tại đây luôn duy trì ở mức cao. Khu vực tuyển dụng nhiều tại quận 1, quận 3, quận 7,..

5.4. Tuyển dụng quản lý nhà hàng Đà Nẵng

Đà Nẵng là một thành phố du lịch nổi tiếng, thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước mỗi năm. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ và ẩm thực, nhu cầu tuyển dụng quản lý nhà hàng tại Đà Nẵng đang ngày càng tăng, đặc biệt tại các khu vực du lịch trọng điểm và các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Khu vực tuyển dụng nhiều chủ yếu tại khu vực ven biển như: Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, thành phố Hải Châu nằm trong trung tâm thành phố và khu du lịch nổi tiếng Hội An,..

TP Đà Nẵng phát triển ngành du lịch, khách sạn nên cần tuyển dụng nhiều quản lý nhà hàng

Kết Luận

Nhu cầu tuyển dụng quản lý nhà hàng luôn tăng cao tại các thành phố lớn, với mức lương hấp dẫn. Đặc biệt, ngành nhà hàng, khách sạn, du lịch đang phát triển nên cơ hội việc làm cho các vị trí liên quan cũng như cấp quản lý luôn rộng mở. Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng nhiều cùng với mức thu nhập hấp dẫn sẽ đòi hỏi yêu cầu cao về kiến thức ẩm thực, kỹ năng quản lý và khả năng giao tiếp tốt để đáp ứng được công việc, mang lại hoạt động kinh doanh nhà hàng hiệu quả. Chính vì thế, các ứng viên nên chuẩn bị tốt các kỹ năng để được nhận vào các nhà hàng, khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao, nâng cao kinh nghiệm bản thân nhé.